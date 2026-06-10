Σημαντική αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός της επόμενες ημέρες με ραγδαία μεταβολή. Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και έντονες ριπές ανέμου θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ραγδαία μεταβολή του καιρού με έντονες καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ τις επόμενες ημέρες. Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Σάκης Αρναούτογλου συμφωνούν για σημαντική αστάθεια την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας.

Θοδωρής Κολυδάς

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κινούνται προς τα Βαλκάνια και σταδιακά θα επηρεάσουν την Ελλάδα, προκαλώντας αύξηση της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Η μεταβολή του καιρού συνδέεται με την προσέγγιση ψυχρότερου αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης και ευνοεί την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Παράλληλα, στα χαμηλότερα στρώματα διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Η αλλαγή θα γίνει αρχικά αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ από το Σάββατο η πτώση του υδραργύρου θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ηπειρωτικά.

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Από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο κατά τόπους ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα πολύ δυνατές ριπές ανέμου.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, συμβάλλοντας περαιτέρω στην πτώση της θερμοκρασίας και στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, δεν πρόκειται για μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει ομοιόμορφα ολόκληρη τη χώρα, αλλά για ένα επεισόδιο θερινής αστάθειας. Ωστόσο, η προσοχή των πολιτών θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις απότομες ενισχύσεις των ανέμων που ενδέχεται να συνοδεύσουν τα φαινόμενα.

{https://x.com/KolydasT/status/2064605436976693513}

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Και σήμερα η ημέρα θα κυλήσει όπως και εχθές. Είμαστε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε ένα καιρικό μοτίβο αμετάβλητο εδώ και αρκετές ημέρες.

Μπορεί να ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, αργά όμως το απόγευμα θα αναπτύσσονται κατεγηδοφόρα νέφη με αποτέλεσμα να έχουμε την εκδήλωση βροχών ακόμη και καταιγίδων, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Τα μελτέμια θα φθάνουν και σήμερα τα 6 μποφόρ προς την περιοχή των Κυκλάδων.

Κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει μέσα στην Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις θα απολαύσουν πολλές ώρες ηλιοφάνειας και σήμερα με έναν καιρό άκρως καλοκαιρινό.

Στον αντίποδα σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους θα δούμε τις απογευματινές και μεσημβρινές ώρες να αναπτύσσονται σύννεφα αστάθειας, οπότε θα δούμε μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται σε τοπικό επίπεδο, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς κεραυνούς.

Μέσα στην Παρασκευή αυτό το κύμα αστάθειας θα εξαπλωθεί σε περισσότερες περιοχές, καθώς θα κατειφορήσει προς τη χώρα μας ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, θα φθάσει μέχρι και την περιοχή μας.

Έτσι η Παρασκευή είναι η πιο ασταθής ημέρα, σε ότι αφορά την εβδομάδα που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσει να εκτονώνεται αυτή η αστάθεια και μάλιστα θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας.

Μέσα στο Αιγαίο αναπτύσσεται έντονη βαροβαθμίδα κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα με .Οι εντάσεις θα είναι 5-6, ακόμη και 7 μποφόρ.

Ο υδράργυρος σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού θα φθάσει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, σημειώνονται προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές αργά το απόγευμα σε βουνά των βορείων τμημάτων. Αύριο αναμένουμε ανάλογο καιρικό μοτίβο. Την Παρασκευή όπως και το φαίνεται οτι η αστάθεια θα χτυπήσει και το νομό Αττικής, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές και τοπικές καταιγίδες, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 6 μποφόρ και στο Κάβο Ντόρο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα φθάσει το μεσημέρι ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχει άστατες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας σε ορεινά και ημιορεινά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε βουνά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η αστάθεια της Παρασκευής, θα απασχολήσει και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους κοντά στο απόγευμα με μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη παρόμοιο το καιρικό μοτίβο με αστάθεια, κυρίως σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού με το μελτέμι να κυριαρχεί.

Την Παρασκευή οι χρωματισμοί θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η Παρασκευή θα είναι μία αρκετά επικίνδυνη ημέρα σε ότι αφορά την εκδήλωση των βροχών αλλά και των καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν λόγο μετά τις πρωινές ώρες από τη βόρεια βορειοδυτική χώρα (μπόρες και καταιγίδες), θα ενταθούν μέσα στο μεσημέρι με το απόγευμα, και θα εξαπλωθούν στο σύνολο του ηπειρωτικού κορμού, όπως επίσης προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Μέσα στη νύχτα της Παρασκευής θα περιοριστεί προς το Σάββατο, αυτό το κύμα αστάθειας προς το κεντρικό , ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας που βρέχονται από εκείνες εκεί τις θαλάσσιες εκτάσεις.

Η Παρασκευή, είναι μία ημέρα που χρειάζεται πολύ προσοχή λόγω χαλαζοπτώσεων..

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει αυτή η αστάθεια να περιορίζεται με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, και τους βοριάδες να κυριαρχούν πρώτα μέσα στο Ιόνιο και αργότερα και μέσα στο Αιγαίο.

Από την άλλη εβδομάδα φαίνεται ότι το κύμα ζέστης θα εμφανίσει μια μετατόπιση πιο ανατολικά, θα προσεγγίσει και τη χώρα μας. Επομένως από την άλλη εβδομάδα περιορίζεται αυτή η αστάθεια και ανεβαίνει ο υδράργυρος μέρα με τη μέρα, για να δούμε θερμοκρασίες, ακόμη και στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Περιορισμός της αστάθειας και περισσότερη ζέστη από την άλλη εβδομάδα, αφού όμως προηγηθεί η διαταραχή που περιμένουμε την Παρασκευή και θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

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Σάκης Αρναούτογλου

Στην διαταραχή που έρχεται τις επόμενες ημέρες αναφέρθηκε ο Σάκης Αρναούτογλου το καθιερωμένο πλέον διαδικτυακό δαλτίο καιρού. Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου την Τετάρτη το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται αστάθεια στις πεδινές περιοχές. Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρος και Μακεδονία, θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Η αστάθεια θα ξαναφουντώσει λοιπόν.

Την Πέμπτη και πάλι κάποια αστάθεια, λιγότερη, στα βουνά ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα επιδεινωθεί στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται να περάσει ένα σύστημα, μια ατμοσφαιρική διαταραχή, τις προμεσημβρινές ώρες από τα κεντρικά και τα βόρεια, δίνοντας αρκετό νερό, μπόρες και καταιγίδες, αρκετά ισχυρές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ίσως και στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα θα βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Αυτό το σύστημα φαίνεται να απασχολεί τη βόρεια - βορειοανατολική Ελλάδα και το βράδυ της Παρασκευής αλλά και το ξημέρωμα του Σαββάτου, με κάποιες μπόρες να φθάνουν και λίγο πριν το μεσημέρι λίγο πιο νότια. Την Παρασκευή, θα δούμε και χαλαζοπτώσεις ενώ ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι και τη Παρασκευή το βράδυ στα βορειοανατολικά.

Η ατμοσφαιρική αυτή διαταραχή θα εξασθενήσει σχετικά σύντομα και από το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οπότε κυρίως η κεντροβοριοανατολική Ελλάδα θα επηρεαστεί κυρίως Παρασκευή και Σάββατο πρωί. Στα νότια οι μπόρες θα είναι πρόσκαιρες κυρίως μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο της προμεσημβρινές ώρες.

Μετά τις 14 και 15 Ιουνίου βλέπουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, αστάθεια μόνο στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας, οπότε από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς αστάθειας.

Οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι ενισχυμένοι. Την Παρασκευή προς το Σάββατο, καθώς θα περάσει αυτή η διαταραχή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες, θα ενισχυθεί ο βαρδάρης στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη αλλά και ο βοριάς στο Αιγαίο. Οι εντάσεις θα είναι έως 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στον απόπλου το Σάββατο.

Την Παρασκευή με την έλευση των βροχών και των καταιγίδων θα πέσει πρόσκαιρα η θερμοκρασία, από τα 33 άρια στα 27άρια και στα 28άρια. Στα ορεινά βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή.

Στα πεδινά δροσίζει αρκετά όταν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Το Σάββατο θα έχουμε πιο δροσερές θερμοκρασίες, κάτω από 30 βαθμούς, έως και λίγο ψυχρές στα ορεινά τμήματα και στο Αιγαίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=qtQ0uakWpc8}