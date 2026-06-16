«Κλείδωσε« η ζέστη τις επόμενες μέρες, σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος με κατά τόπους αστάθεια - Τι απαντά ο Κολυδάς στο ενδεχόμενο έλευσης καύσωνα.

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά να δίνει την δική του πρόγνωση για το πώς θα κυλήσει ο καιρός.

Όπως επισημαίνεται, ο υδράργυρος θα κινηθεί σε ανοδική πορεία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η ζέστη αναμένεται να είναι πιο αισθητή σε περιοχές της ενδοχώρας, όπου οι μέγιστες τιμές θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τα παράκτια τμήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχει ένδειξη για οργανωμένο ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα, καθώς η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας παραμένει μεταβαλλόμενη.

Σύμφωνα και με την πρόγνωση του κ. Κολυδά «Οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα. Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο». Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, τις θερμές ώρες της ημέρας «με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.»

Η ανάρτηση Κολυδά

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Οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα. Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά. Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο. Παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα. Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

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