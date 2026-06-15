Η αστάθεια καλά κρατεί - Τι καιρό θα έχουμε μέχρι και την Πέμπτη.

Ο καιρός συνεχίζει τα παιχνίδια του με την αστάθεια να διατηρείται για μια ακόμη εβδομάδα. καθώς η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοεί την εκδήλωση τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Όπως εξηγεί στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος την Τρίτη η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά της βόρειας και βορειοανατολικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στα νησιά. Την Τετάρτη, η αστάθεια θα ενισχυθεί, με πιθανότητα εκδήλωσης σύντομων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Την Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της ορεινής βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια της εβδομάδας, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση 6 έως 7 μποφόρ κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγράφονται στις υπήνεμες περιοχές.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό μέχρι και την Πέμπτη (18/6)

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στην περιοχή μας άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με ένταση το πολύ τα 5 μποφόρ (νότια πελάγη). Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Β-ΒΑ Ελλάδας και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 31 βαθμούς.

Την Τετάρτη (17/6), στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της οι συνθήκες για την εκδήλωση απογευματινών σύντομων βροχών και τοπικών καταιγίδων θα είναι πιο ευνοϊκές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Πέμπτη (18/6), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Α. Στερεά-Εύβοια, την Πελοπόννησο και την ορεινή Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής.

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Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι (βασική ένταση 6 με 7 μποφόρ). Με αυτό το δεδομένο, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στις υπήνεμες περιοχές.