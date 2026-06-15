Καλός ο καιρός σήμερα με διαστήματα ηλιοφάνειας και ζέστη.

Πάλι θα κυμανθούμε στο ίδιο καιρικό μοτίβο. Θα ξεκινήσουμε με αρκετή ζέστη, μέρα με τη μέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει ο υδράργυρος, θα φθάσουμε κοντά στους 35, 36 και 37 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στην Πέμπτη, θα περάσει πάλι μία διαταραχή για να εξαπλώσει την αστάθεια σε περισσότερες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Προς το τελείωμα της εβδομάδας Θα απομακρυνθεί αυτή η διαταραχή για να δώσει τη θέση της σε ενισχυμένα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο.

Σήμερα Δευτέρα, θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη φαίνεται να φθάνουμε στα πιο υψηλά θερμοκρασιακά επίπεδα για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 36 και 37 βαθμούς. Από την Πέμπτη θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία, θα περάσει το κύμα αστάθειας και θα ενισχύσει και τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο.

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ωστόσο λόγω και της διαταραχής που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει εισέλθει στην χώρα μας μία ψυχρή αέρια μάζα, με αποτέλεσμα να κάνει ψύχρα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική σήμερα, η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει, αν βγουν κάποιες βροχές μέσα στην εβδομάδα, στον νομό, φαίνεται οτι αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να βγουν κοντά στην Πέμπτη, που θα ενταθεί το κύμα αστάθειας. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το αξιόλογο. Ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει νωρίς το πρωί, αργά το μεσημέρι όμως ο υδράργυρος θα δείξει 34 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη με Τετάρτη θα δούμε θερμοκρασίες έως και 36 βαθμούς και θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία από την Πέμπτη.

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Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται ηλιοφάνεια σήμερα και η θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η αυριανή ημέρα δεν εμφανίζει κάποια εξέλιξη, η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη θα μας προσεγγίσει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα και θα ενταθεί και θα εξαπλωθεί η αστάθεια στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Δηλαδή στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, ακόμα και στην κεντρική Στερεά. Θα βγουν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας παρά το γεγονός οτι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, σιγά σιγά θα περιοριστεί αυτό το κύμα αστάθειας κυρίως προς τα ανατολικά και νότια. Επομένως περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο μας θα συναντήσουν πάλι μπόρες και καταιγίδες, αργά το απόγευμα, πιθανόν και τις πρωινές ώρες, και από το απόγευμα και στη συνέχεια, υποχωρεί πλέον αυτό το κύμα αστάθειας, για να δώσει τη σκυτάλη σε πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Θα φθάσουμε τα 7 ακόμη και τα 8 μποφόρ, επομένως αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Επομένως ο καιρός φαίνεται να είναι ήπιος μέχρι και την Τρίτη. Εντείνεται η αστάθεια το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη και εξαπλώνεται. Από Πέμπτη απόγευμα και Παρασκευή θα ξεκινήσουν τα μελτέμια με την αστάθεια πλέον να περιορίζεται.

Θερμοκρασιακά αν εξαιρέσουμε Τρίτη με Τετάρτη, όπου φαίνεται να κάνει περισσότερη ζέστη, στη συνέχεια θα πέσει η θερμοκρασία και θα είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

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