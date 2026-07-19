Ο καιρός της εβδομάδας και η τάση του έως τα τέλη του μήνα.

Πρόσκαιρη αλλά αισθητή μεταβολή του καιρού προβλέπει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, μετά το έντονο κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, από τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένεται αλλαγή του σκηνικού στη Βόρεια Ελλάδα, με τοπικές βροχές, ισχυρές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και θα διατηρηθούν έως περίπου το μεσημέρι, πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Αν και η επιδείνωση θα είναι σύντομη, οι κάτοικοι των βόρειων περιοχών καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείονται έντονες καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά ιδιαίτερη προσοχή και για την Παρασκευή, όταν αναμένεται νέα, επίσης πρόσκαιρη, μεταβολή του καιρού. Όπως αναφέρει, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μπουρίνια σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η ημέρα χαρακτηρίζεται ως η πιο «ευαίσθητη» της εβδομάδας από πλευράς καιρικών εξελίξεων.

Παράλληλα, την Παρασκευή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα προσφέρει μια προσωρινή ανάσα από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, η υποχώρηση της ζέστης δεν θα έχει διάρκεια, καθώς τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και ο καιρός θα σταθεροποιηθεί εκ νέου.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση, από το επόμενο Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για εξορμήσεις και μπάνιο στις παραλίες, χωρίς ακραία φαινόμενα ζέστης.

Η εικόνα, όμως, δεν φαίνεται να διατηρείται για πολύ.

Όπως επισημαίνει, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν εκ νέου τη χώρα, προκαλώντας σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ξανά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, σηματοδοτώντας την επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στο τέλος του μήνα.

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