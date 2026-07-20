Η αναφορά συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και οι συγγενείς των θυμάτων επαναφέρουν το κρίσιμο ζήτημα της διερεύνησης στοιχείων για τον ομαδικό τάφο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Για τον λόγο αυτό, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική προσφεύγει στον Άρειο Πάγο με ένα και μοναδικό αίτημα: Την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.

Η αναφορά, όπως επισημαίνεται από την πλευρά του Συλλόγου, που έχει την πρωτοβουλία για τη δικαστική αυτή κίνηση, συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, ζητείται να διερευνηθούν:

στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα,

η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης,

οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

η ύπαρξη και αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Με την αναφορά που καταθέτουμε ζητούμε να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης», επισημαίνει σε δήλωσή της η πρόεδρος του Συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου.

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Με την ίδια αναφορά ζητείται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών ενεργειών κατά την κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Με γνώμονα την εκφρασμένη ανάγκη όλων για την πληρότητα της αλήθειας, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θέτει στη διάθεση των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην αναφορά.