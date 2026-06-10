«Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι τη δικαίωση! Για να μην θρηνήσουν και άλλοι γονείς τα παιδιά τους, άλλοι άνθρωποι τους αγαπημένους τους. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!»

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη η νέα επ’ αόριστον αναβολή της δίκης που αφορά τον ελεγκτή της σύμβασης 717, με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων να κάνει λόγο για «συγκάλυψη σε εξέλιξη» και για συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τρόπο που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί σε κατακερματισμό της συνολικής δικογραφίας και δημιουργεί εμπόδια στη διαλεύκανση των πραγματικών αιτιών της τραγωδίας. Παράλληλα, κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες αναβολές σε επιμέρους δίκες που σχετίζονται με την υπόθεση των Τεμπών, σημειώνοντας ότι κρίσιμες διαδικασίες, όπως η δίκη για τα λεγόμενα «χαμένα βίντεο», έχουν ήδη οδηγηθεί σε καθυστερήσεις που προκαλούν έντονη ανησυχία στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ακόμη ότι η ποινική αντιμετώπιση επιμέρους υποθέσεων με πλημμεληματικό χαρακτήρα δεν αποτυπώνει, όπως αναφέρει, τη συνολική διάσταση της τραγωδίας, ενώ αφήνει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία.

Όπως καταγγέλλουν «επιβεβαιώνονται ότι η επιχειρούμενη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, από το κράτος, την κυβέρνηση, διάφορες ανεξάρτητες αρχές, θα παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις όσο προχωρά η δικαστική διαδικασία, επιστρατεύοντας διάφορους μηχανισμούς επικοινωνιακής διαχείρισης για να αποκρύψει τις πραγματικές αιτίες και να απομακρύνει τις ευθύνες από τους κύριους ενόχους, και φυσικά, τον μεγάλο ένοχο, την πολιτική του κέρδους! Η πρόκληση στο μεγαλείο της πάνω στους 57 νεκρούς των Τεμπών.»

«Δεν ξεπλένονται οι ευθύνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

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Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Η συγκάλυψη σε πλήρη εξέλιξη: Νέα επ' αόριστον αναβολή δίκης και επικοινωνιακά σόου πάνω στους νεκρούς μας. Καταγγέλλουμε την απόφαση για μια ακόμα επ΄ αόριστον αναβολή, αυτήν τη φορά της δίκης για τον ελεγκτή της σύμβασης 717, με προσχηματικά επιχειρήματα και δικαιολογίες. Μια δίκη στην οποία το ελληνικό Δημόσιο, σε μια κίνηση απύθμενου κυνισμού, όχι μόνο δεν υποστήριζε την κατηγορία, αλλά αρχικά διόρισε και συνηγόρους υπεράσπισης στους κατηγορούμενους ελεγκτές.

Η προκλητική αυτή απόφαση έρχεται σε συνέχεια της απαράδεκτης απόφασης για επ' αόριστον αναβολή της δίκης για τα χαμένα βίντεο, μετά από 20 δικασίμους, όταν η υπόθεση είχε φτάσει σε εξαιρετικά κρίσιμο για την εξέλιξή της σημείο. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η σκοπιμότητα του κατακερματισμού της υπόθεσης του εγκλήματος των Τεμπών σε επιμέρους δίκες: μέσα από απαράδεκτες καθυστερήσεις και παλινωδίες να υψώνονται στην πραγματικότητα συνεχώς νέα εμπόδια στην αποκάλυψη της αλήθειας. Πόσο μάλλον που σε όλες αυτές τις επιμέρους δίκες οι κατηγορίες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και παρουσιάζονται σαν μεμονωμένες πράξεις, ανεξάρτητες τόσο μεταξύ τους όσο και κυρίως με το κύριο έγκλημα, τη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Στην πραγματικότητα αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας, της εγκληματικής πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών.

Επιβεβαιώνονται όσα έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει ως Σύλλογος ότι η επιχειρούμενη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, από το κράτος, την κυβέρνηση, διάφορες ανεξάρτητες αρχές, θα παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις όσο προχωρά η δικαστική διαδικασία, επιστρατεύοντας διάφορους μηχανισμούς επικοινωνιακής διαχείρισης για να αποκρύψει τις πραγματικές αιτίες και να απομακρύνει τις ευθύνες από τους κύριους ενόχους, και φυσικά, τον μεγάλο ένοχο, την πολιτική του κέρδους! Η πρόκληση στο μεγαλείο της πάνω στους 57 νεκρούς των Τεμπών.

Την ίδια ώρα που η διερεύνηση της αλήθειας «παγώνει» με την κάλυψη της δικαιοσύνης, διοργανώνεται debate με τον προκλητικό τίτλο: «Τέμπη τρία χρόνια μετά: Είναι σε σωστή κατεύθυνση η πολιτική της Κυβέρνησης;» και κεντρικούς ομιλητές τον Κ. Κυρανάκη από τη Ν.Δ. και τον Ν. Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ! Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν καταλάβει και καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι η πολιτική αυτών των κυβερνήσεων δε δίστασε να θυσιάσει ανθρώπινες ζωές μπροστά στα κέρδη των ομίλων. Τι περιμένουν λοιπόν οι διοργανωτές να τους πουν τα στελέχη των δύο κυβερνήσεων που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία του σιδηροδρόμου – ωρολογιακή βόμβα; Δεν είναι τυχαία ούτε η επιλογή των συμμετεχόντων ούτε η πραγματοποίηση του debate κατά τις πρώτες συνεδριάσεις για τη δίκη των Τεμπών.

Λειτουργούν ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ που σκοπό έχει να εξαγνίσει τους πραγματικούς υπεύθυνους αυτού του εγκλήματος.Έρχεται μετά την ανεκδιήγητη προσπάθεια να ενισχυθεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους με τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από το Δημόσιο για τους τέσσερις σταθμάρχες. Εξυπηρετεί απόλυτα τα επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης, στα οποία αρέσκεται ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης προσβάλλοντας τη νοημοσύνη μας. Έχει ήδη περίτρανα αποδειχθεί ότι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να είναι τουλάχιστον ελεγχόμενοι και απολογούμενοι ενώπιον του Δικαστηρίου για ποινικές ευθύνες, αλλά δε βρίσκονται σε αυτή τη θέση λόγω της προστασίας που τους παρέχει ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης Υπουργών και το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τι νομίζουν ότι θα καταφέρουν στήνοντας ένα διάλογο με εκπροσώπους αυτών των κυβερνήσεων, που για πάνω από μια δεκαετία ρήμαξαν συνειδητά τον σιδηρόδρομο; Ότι θα ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών και θα περάσουν το μήνυμα πως δήθεν ενδιαφέρονται; Είναι σαν να βάζεις δύο κλέφτες να συζητήσουν για το πώς θα αποτραπεί η ληστεία στο μέλλον.

Όσο και να προσπαθούν να καλλιεργήσουν την πεποίθηση ότι θα ρίξουν φως στα Τέμπη μέσω «γόνιμου διαλόγου», δεν ξεπλένονται από τις ευθύνες τους. Ας σταματήσουν οι διοργανωτές να προκαλούν τις οικογένειες των θυμάτων με προσχηματικούς ανοικτούς διαλόγους μεταξύ στελεχών κυβερνήσεων που είναι διπλά ένοχες: και για ό,τι συνέβη και για ό,τι επιδιώκουν να συγκαλυφθεί. Γνωρίζουμε καλά αυτά τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Να σταματήσουν τις προκλήσεις απέναντι στις οικογένειες οι ένοχοι και όσοι τους στηρίζουν! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι τη δικαίωση! Για να μην θρηνήσουν και άλλοι γονείς τα παιδιά τους, άλλοι άνθρωποι τους αγαπημένους τους. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.2.2023