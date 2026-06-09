Ο κατακερματισμός της τραγωδίας των Τεμπών σε πολλές όχι όμως διαφορετικές μεταξύ τους δικογραφίες ως προς το περιεχόμενό τους, εκτιμάται ότι τελικά θα οδηγήσει μόνο στην επικράτηση μίας δικογραφίας.

Μετά την επ’ αόριστο αναβολή και της δίκης για τον Ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «κλείνουν» αργά και μεθοδικά τα κεφάλαια των «περιφερειακών» δικών της κύριας υπόθεσης του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κατακερματισμός της υπόθεσης σε πολλές όχι όμως διαφορετικές μεταξύ τους δικογραφίες ως προς το περιεχόμενό τους, εκτιμάται ότι τελικά θα οδηγήσει μόνο στην επικράτηση μίας δικογραφίας, αυτής της κύριας δίκης, στην οποία όμως δεν περιλαμβάνονται:

- οι καθυστερήσεις της υλοποίησης της σύμβασης 717, που οδήγησε στην ύπαρξη το 2023 ενός σιδηροδρόμου που αποστερούνταν όλων σχεδόν των συστημάτων ασφαλείας

- η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, χωρίς να τηρηθεί κανένα από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα

- τα αλλοιωμένα ηχητικά που είδαν το φως της δημοσιότητας τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- το βιντεοληπτικό υλικό από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι υποθέσεις του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλου και του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Καραμανλή που εξετάζονται στον Άρειο Πάγο, ως πολιτικά πρόσωπα.

«Στον αέρα» και δεύτερη δίκη

Μετά την αναβολή αορίστως της δίκης για τα «εξαφανισμένα» βίντεο και μάλιστα αφού προηγήθηκαν είκοσι μία (21) συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, άλλη μία «περιφερειακή» δίκη για τα Τέμπη διακόπηκε επ’ αόριστον. Η δίκη που αφορούσε στον Ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος βαρύνεται με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σχετικά με το πόρισμά του για την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Την διακοπή, μετά 6 συνεδριάσεις, πρότεινε η Εισαγγελέας της έδρας, εξαιτίας της εκκρεμότητας που υπάρχει με τη δικογραφία της σύμβασης 717 για την οποία το δικαστήριο είχε ζητήσει πιστοποιητικό πορείας στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Αναρωτιέται όμως κανείς, η υπόθεση του ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήταν γνωστή πριν την έναρξη της δίκης; Δεν υπήρχε ενημέρωση για τις διώξεις που είχε ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σε σχέση με την 717; Δεν είχε ακούσει κανείς οτιδήποτε για τα τεράστια ποσά των εγγυήσεων που είχε επιβάλλει η Ευρωπαία Εισαγγελέας στα στελέχη;

Η εκδίκαση της υπόθεσης της παράβασης καθήκοντος του ελεγκτή αναβλήθηκε μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση της σύμβασης για την 717. Η τελευταία δεν έχει καν προσδιοριστεί. Εάν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα εκδικαστεί σε τουλάχιστον 10 χρόνια!

Έτσι, έχουμε δύο υποθέσεις που έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον, δύο πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για παράβαση καθήκοντος και μία κεντρική δίκη, στην οποία, αξίζει να θυμίσουμε ότι το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τον μοιραίο σταθμάρχη, τους άλλους δύο σταθμάρχες της βάρδιας και τον επιθεωρητή διοίκησης.

Έχουμε επίσης 3 χρόνια και 4 μήνες τους συγγενείς 57 νεκρών και άλλους 100 και πλέον τραυματίες που περιμένουν δικαίωση και δικαιοσύνη.