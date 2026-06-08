Μετά τη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο άλλη μία υπόθεση για τα Τέμπη τινάχτηκε στον αέρα.

Επ’ αόριστον αναβλήθηκε πριν από λίγο η δίκη με κατηγορούμενο τον ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμά του για την εκτέλεση της Σύμβασης 717.

Ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η αναβολή ήταν ότι θα πρέπει να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν τη σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λόγο αυτό επικαλέστηκε και στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας, η οποία πρότεινε την αναβολή της δίκης εξαιτίας της εκκρεμότητας που υπάρχει με τη δικογραφία της σύμβασης 717 για την οποία το δικαστήριο είχε ζητήσει πιστοποιητικό πορείας στην προηγούμενη συνεδρίαση. «Προτείνω την αναβολή της παρούσας δίκης μέχρι την περάτωση της ανάκρισης της δικογραφίας και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση 717» είπε η εισαγγελέας.

Με την αναβολή διαφώνησαν οι περισσότεροι από τους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων ενώ μόνο τρεις από αυτούς συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση. Την πρόοδο της δίκης ζήτησαν και οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ελεγκτή.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά στο εδώλιο ήταν δύο κατηγορούμενοι ελεγκτές αλλά ο ένας έφυγε από τη ζωή, μετά την έναρξη της δίκης με αποτέλεσμα να είναι μόνος ένας πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.