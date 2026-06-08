Στην πρώτη θέση των χωρών όπου καταγράφηκαν τα περισσότερα ατυχήματα με ελληνικά οχήματα βρέθηκε η Αλβανία, με 219 περιστατικά και ποσοστό 17,8% επί του συνόλου.

Αύξηση καταγράφηκε το 2025 στα τροχαία ατυχήματα με εμπλεκόμενα οχήματα ξένων πινακίδων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Ειδικότερα, τα καταγεγραμμένα ατυχήματα που σημειώθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας από οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας ανήλθαν σε 4.831 το 2025, έναντι 4.781 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1%.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης παρέμειναν τα οχήματα με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενεπλάκησαν σε 1.297 ατυχήματα, αντιπροσωπεύοντας το 26,8% του συνόλου. Ακολούθησαν τα οχήματα με γερμανικές πινακίδες, με 652 περιστατικά και ποσοστό 13,5%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα οχήματα με ρουμανικές πινακίδες, με 478 ατυχήματα και μερίδιο 9,9%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα δύο ατυχήματα με ξένα οχήματα στην Ελλάδα προέρχεται από τις τρεις αυτές χώρες. Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα ατυχήματα με οχήματα που έφεραν πινακίδες Αλβανίας, Ρουμανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας και Ουκρανίας.

Ανοδική ήταν η τάση και στα τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στο εξωτερικό με εμπλεκόμενα οχήματα ελληνικών πινακίδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, το 2025 καταγράφηκαν 1.233 τέτοια περιστατικά, έναντι 1.066 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,7%.

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Στην πρώτη θέση των χωρών όπου καταγράφηκαν τα περισσότερα ατυχήματα με ελληνικά οχήματα βρέθηκε η Αλβανία, με 219 περιστατικά και ποσοστό 17,8% επί του συνόλου. Ακολούθησε η Ιταλία με 205 ατυχήματα (16,6%) και η Γερμανία με 190 ατυχήματα (15,4%).