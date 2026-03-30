Τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η χώρα μας πέτυχε μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία, καταγράφοντας 517 θανάτους έναντι 665 το 2024. Η επίδοση αυτή την τοποθετεί στη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, πίσω μόνο από την Εσθονία, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται σε μόλις 3% μείωση.
Η δραστική αυτή πτώση αποτελεί αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και πολυδιάστατης στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η εφαρμογή του αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ενίσχυση των ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία, η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών συστημάτων εποπτείας, καθώς και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών μέσων μετακίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ, η οποία συνέβαλε στην ασφαλέστερη μετακίνηση του κοινού.
Στον τομέα των υποδομών, η ολοκλήρωση νέων οδικών τμημάτων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, αλλά και οι συνεχείς παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία, είχαν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 και η αναβάθμιση τμημάτων του ΒΟΑΚ ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια των μετακινήσεων, μειώνοντας τα ατυχήματα και τις απώλειες ζωής.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε ότι η μείωση των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα εθνικής σημασίας. «Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτεί συνδυασμό αναβάθμισης υποδομών, θεσμικών παρεμβάσεων, ελέγχων και αλλαγής της οδηγικής συμπεριφοράς», υπογράμμισε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεχής προσπάθεια για την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων, καμπανιών ευαισθητοποίησης και τεχνολογικών λύσεων, αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την ορθή κατεύθυνση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισήμανε ότι η συνεργασία των Υπουργείων, η αυστηροποίηση του ΚΟΚ, η ψηφιοποίηση των ελέγχων και οι στοχευμένες καμπάνιες συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία. «Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό ώστε η μείωση να συνεχιστεί και το 2026», δήλωσε.
Ο Υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, συμπλήρωσε ότι η παράδοση σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και η βελτίωση επικίνδυνων τμημάτων δρόμων, που για δεκαετίες χαρακτηρίζονταν «καρμανιόλες», συνέβαλαν σημαντικά στην αλλαγή των στατιστικών. Παράλληλα, η οδική παιδεία και η τήρηση του ΚΟΚ αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση χαμηλών επιπέδων ατυχημάτων και θανάτων.
Τα στοιχεία της Κομισιόν αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα κινείται αποφασιστικά προς τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, όμως η επιτυχία αυτή δεν αφήνει περιθώριο εφησυχασμού. Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια παραμένει η περαιτέρω μείωση των θυμάτων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους ελληνικούς δρόμους.
Η επίδοση της χώρας μας, αναδεικνύει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης και καταγράφεται ως ένα σημαντικό ορόσημο στην επιβεβλημένη πορεία βελτίωσης της εγχώριας οδικής ασφάλειας.