Η Ελλάδα κατέγραψε το περασμένο έτος, τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, με 517 θανάτους έναντι 665 το 2024, η χώρα μας πέτυχε τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 παρακαλώ...

Τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η χώρα μας πέτυχε μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία, καταγράφοντας 517 θανάτους έναντι 665 το 2024. Η επίδοση αυτή την τοποθετεί στη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, πίσω μόνο από την Εσθονία, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται σε μόλις 3% μείωση.

Η δραστική αυτή πτώση αποτελεί αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και πολυδιάστατης στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η εφαρμογή του αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ενίσχυση των ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία, η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών συστημάτων εποπτείας, καθώς και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών μέσων μετακίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ, η οποία συνέβαλε στην ασφαλέστερη μετακίνηση του κοινού.

Στον τομέα των υποδομών, η ολοκλήρωση νέων οδικών τμημάτων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, αλλά και οι συνεχείς παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία, είχαν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 και η αναβάθμιση τμημάτων του ΒΟΑΚ ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια των μετακινήσεων, μειώνοντας τα ατυχήματα και τις απώλειες ζωής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε ότι η μείωση των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα εθνικής σημασίας. «Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτεί συνδυασμό αναβάθμισης υποδομών, θεσμικών παρεμβάσεων, ελέγχων και αλλαγής της οδηγικής συμπεριφοράς», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεχής προσπάθεια για την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων, καμπανιών ευαισθητοποίησης και τεχνολογικών λύσεων, αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την ορθή κατεύθυνση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισήμανε ότι η συνεργασία των Υπουργείων, η αυστηροποίηση του ΚΟΚ, η ψηφιοποίηση των ελέγχων και οι στοχευμένες καμπάνιες συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία. «Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό ώστε η μείωση να συνεχιστεί και το 2026», δήλωσε.

Ο Υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, συμπλήρωσε ότι η παράδοση σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και η βελτίωση επικίνδυνων τμημάτων δρόμων, που για δεκαετίες χαρακτηρίζονταν «καρμανιόλες», συνέβαλαν σημαντικά στην αλλαγή των στατιστικών. Παράλληλα, η οδική παιδεία και η τήρηση του ΚΟΚ αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση χαμηλών επιπέδων ατυχημάτων και θανάτων.

Τα στοιχεία της Κομισιόν αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα κινείται αποφασιστικά προς τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, όμως η επιτυχία αυτή δεν αφήνει περιθώριο εφησυχασμού. Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια παραμένει η περαιτέρω μείωση των θυμάτων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους ελληνικούς δρόμους.

Η επίδοση της χώρας μας, αναδεικνύει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης και καταγράφεται ως ένα σημαντικό ορόσημο στην επιβεβλημένη πορεία βελτίωσης της εγχώριας οδικής ασφάλειας.