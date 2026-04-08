Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του ΑΔΜΗΕ για τη χρήση του 2025, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 304,6 εκατ. ευρώ, έναντι 326,2 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 62,9 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 456,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,7% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διασυνδετικών δικαιωμάτων καθώς και στη μη αναπροσαρμογή των τιμολογίων για το 2025. Αντίθετα, τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ενισχύθηκαν οριακά στα 18,9 εκατ. ευρώ.

Στο επίπεδο της κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν κατά 6,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 130,1 εκατ. ευρώ από 148,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας πτώση 12,3%.

Παράλληλα, τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,3% και ανήλθαν στα 152 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα.

Σε επίπεδο τριμήνου, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 κινήθηκε επίσης πτωτικά, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 62,4 εκατ. ευρώ (-5,8%) και τα καθαρά κέρδη στα 16,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 29,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι επενδύσεις του Ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 547,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σημαντικά στα 1,38 δισ. ευρώ από 1,05 δισ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, επισημαίνει ότι παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας, συνεχίζεται η υλοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος ύψους 7,3 δισ. ευρώ έως το 2033, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δρομολογηθεί και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος περίπου 62,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση μερισματικής απόδοσης παρά τις πιέσεις στα οικονομικά αποτελέσματα.