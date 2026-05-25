Και «Καραμανλικοί» υποψήφιοι με το κόμμα Σαμαρά.

Την Τρίτη, ο Κώστας Καραμανλής είναι ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη για την εξωτερική πολιτική.

Στην παρουσίαση θα παραστεί και ο Αντώνης Σαμαράς, δείχνοντας για μια ακόμα φορά πως οι δυο άνδρες θα συμπορευτούν στις επόμενες εκλογές: Ο Κ. Καραμανλής «θα κλείσει το μάτι» στους ψηφοφόρους για τη στήριξη του κόμματος Σαμαρά.

Και όχι μόνο μόνο. Στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε, θα συμμετάσχουν και «καραμανλικοί». Ίσως και κάποιος ή κάποιοι και από τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Β.Σκ.