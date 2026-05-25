Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό και να ξεπερνά για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 65.000 μονάδων, καθώς η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,81%, φτάνοντας στις 65.119,44 μονάδες, έχοντας προηγουμένως αγγίξει ενδοσυνεδριακά νέο ρεκόρ στις 65.408,87 μονάδες. Παράλληλα, ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,19%.

Η θετική εικόνα στις αγορές τροφοδοτήθηκε από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο», δημιουργώντας προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η αποκλιμάκωση ήρθε μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί, όταν η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια και η Τεχεράνη προχώρησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Θετικό ήταν το κλίμα και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,86%, ο κινεζικός Shanghai Composite κατέγραψε άνοδο 0,57%, ενώ ο CSI 300 σημείωσε κέρδη 0,91%. Στην Ινδία, ο Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 1,09%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,45%.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση της Ταϊβάν, με τον δείκτη Taiex να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 43.000 μονάδες και σημειώνοντας άνοδο 2,91%, στις 43.495,92 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη λόγω αργιών σε αρκετές αγορές της Ασίας, καθώς τα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας και του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστά, ενώ κλειστή θα είναι και η Wall Street λόγω της αργίας του Memorial Day στις ΗΠΑ.