Πολύ δύσκολα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει δεκτές τέτοιες εισηγήσεις!

Οι πληροφορίες επιμένουν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δεχθεί εισηγήσεις να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση για την απόρριψη της Προανακριτικής και της Εξεταστικής από την κυβέρνηση, να αναδειχθεί το (πρωτοφανές) κουκούλωμα μείζονων σκανδάλων από το Μαξίμου και με σχεδιασμό του ιδίου του πρωθυπουργού, αλλά και κάτι ακόμα: Να φανεί πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και να φύγει η επικαιρότητα από το κόμμα Τσίπρα.

Εκτίμηση της στήλης αποτελεί πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά έξυπνος ώστε να αποδεχθεί τέτοιες εισηγήσεις καθώς το μόνο που θα αποδειχθεί είναι πόσο πολύ ανησυχεί από το κόμμα Τσίπρα.

ΥΓ: Εξάλλου πώς μέχρι χθες η Χαριλάου Τρικούπη δεν έκανε πρόταση μομφής γιατί αυτή θα συσπείρωνε την κυβέρνηση, τώρα ...δεν θα την συσπειρώνει;

Β.Σκ.