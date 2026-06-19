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Η ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27 παραμένει υψηλή.

Το φράγμα των 20.000 εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεπέρασε ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή σχέση του με τη φίλαθλη βάση του.

Η ανταπόκριση των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων στη διάθεση των διαρκείας κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη ζήτηση να παραμένει έντονη και να απομένουν πλέον λιγότερα από 2.350 εισιτήρια προς διάθεση.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δείχνουν έμπρακτα τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα από τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν.

Το sold-out των εισιτηρίων είναι θέμα ημερών.