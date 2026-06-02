Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία.

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να «πιάνει ξανά λιμάνι» μετά από δύο χρόνια.

Ο Φορτούνης είχε αποχωρήσει πριν από δυο χρόνια από τον Ολυμπιακό, μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024, για να αγωνιστεί στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ.

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2014 και από τότε φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα 343 φορές, πέτυχε 94 γκολ και μοίρασε 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, στην επιστροφή του ο Κώστας Φορτούνης θα φοράει ξανά τη φανέλα με το νούμερο «7».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».

