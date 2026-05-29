Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, και τους Κώστα Παπανικολάου, Τόμας Γουόκαπ και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

Ο Μητσοτάκης συνεχάρη τους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχοντας και την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι Πειραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας που φέρει το προσωνύμιο… σκακιστή, δώρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.