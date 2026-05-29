Αρκεί η έλευση Τσίπρα για να επανέλθουν τα χαμόγελα στην κυβέρνηση;

Με δελτίο καιρού που θα αλλάζει μέρα τη μέρα μοιάζει πλέον το εκλογικό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Που ήταν σταθερά «χαμηλό» εδώ και έναν χρόνο, αλλά που με τα σκάνδαλα και τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του επιτελικού κράτους να έχουν καταδικάσει τις νερατζιές της Ηρώδου του Αττικού σε μόνιμη καταχνιά.

Η πρόσκαιρη Άνοιξη ήρθε με ...την έλευση του κόμματος Τσίπρα

Η Κυβέρνηση ελπίζει ότι η επιστροφή του Αλέξη μπορεί να διώξει τα πυκνά σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση ..ως δια μαγείας. Μόνο και μόνο επειδή οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. θα «σκιαχτούν» στην προοπτική επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία ή θα απογοητευτούν από την φαγωμάρα Ανδρουλάκη- Τσίπρα.

Είναι ενδεικτικό ότι τα πρώτα δειλά χαμόγελα επέστρεψαν από τις κυλιόμενες μετρήσεις που κάνει τα τελευταία 24ωρα το κυβερνών κόμμα και δείχνουν ελαφρά ανάκαμψη στη συσπείρωση της Ν.Δ.

Οι κυλιόμενες δείχνουν μικρή αύξηση στη συσπείρωση της ΝΔ

Συγκεκριμένα στην εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής που θεωρείται «οδηγός» για τα ποσοστά της Ν.Δ. πανελλαδικά υπήρξε ανάκαμψη περίπου τριών μονάδων. Από το 36% στο 39%. Με την συγκεκριμένη Περιφέρεια να έδωσε στις εκλογές του 2023 το φοβερό ποσοστό του 47%, δηλαδή έξι μονάδες πάνω από το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα της Ν.Δ. Τηρουμένων των αναλογιών τώρα στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι ο στόχος του 32-33% μπορεί να είναι εφικτός.

Η ανάλυση του Μαξίμου παραγνωρίζει τις δεξιές διαρροές

Το πρώτο και βασικό θέμα που παραγνωρίζει η ΝΔ είναι η εκλογική ζημιά που μπορεί να υποστεί από τα δεξιά της. Με το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά να ζεσταίνει τις μηχανές του. Και τις συνέπειες του εσωκομματικού ρήγματος να αποκαλύπτονται προς το τέλος της προεκλογικής περιόδου ανεβάζοντας τη αγωνία της Ν.Δ. στο κατακόρυφο.

Αφού οι πικραμένοι δεξιοί αλλά και μετριοπαθείς Νεοδημοκράτες ψηφοφόροι έχουν ένα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό. Δεν ξεχνούν όσο καιρός και να περάσει και δεν εκβιάζονται εύκολα όταν νοιώθουν ότι προδόθηκαν από το ίδιο τους το κόμμα.

Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εύκολος αντίπαλος;

Η κυβέρνηση παραγνωρίζει επίσης την πιθανότητα ο σημερινός Αλέξης Τσίπρας να αποδειχθεί ότι δεν είναι ο Τσίπρας του ‘15. Εξάλλου ούτε η Ελλάδα ζει συνθήκες ’15. Το πρωθυπουργικό καμίνι από το οποίο πέρασε ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ θέλοντας και μη τον ωρίμασε. Και όσο κι αν οι περισσότεροι είδαν στην ιδρυτική φιέστα του ΕΛ.ΑΣ έναν αμετανόητο αρχηγό κόμματος που δεν έχει μάθει από τα λάθη τους, μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος. Διότι το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα σε όλους τους πολίτες δείχνει ότι δεν θέλει να μείνει στα στενά όρια της Αριστεράς. Και σίγουρα δεν θέλει τα βαρίδια της Αριστεράς. Πολλοί το άκουσαν αλλά λίγοι το συνειδητοποίησαν ότι η συνήθης προσφώνηση «σύντροφοι και συντρόφισσες» αντικαταστάθηκε συνειδητά από τον Αλέξη Τσίπρα από το «Ελληνίδες- Έλληνες». Ενώ μπήκε με εμφατικό τρόπο και επίσημα στο προφίλ του νέου κόμματος και η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου.

Με το όνομα ΕΛΑΣ – όντας σκαμπρόζικο- να απλώνει τα δίχτυα του στους απανταχού πατριώτες. Και του κέντρου και της κεντροδεξιάς.

Αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση της Ν.Δ. ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να λειτουργήσει σαν «σκιάχτρο» στο απογοητευμένο – από τον Κ. Μητσοτάκη- εκλογικό κοινό της Ν.Δ. μπορεί να μην επιβεβαιωθεί.

Μπορεί η Ν.Δ. να χάσει χωρίς αντίπαλο;

Και τότε το πρόβλημα να επιστρέψει στη Ν.Δ. με φόρα. Διότι θα πρέπει να επιστρατεύσει άλλα τεχνάσματα ή εκλογικούς εκβιασμούς για να συγκινήσει τους ψηφοφόρους που έχει χάσει.

Ή – ακόμη πιο δύσκολα- να αναγκαστεί αλλάξει άρδην πολιτική στο επόμενο οκτάμηνο κατανοώντας τους λόγους για τους οποίους προκαλεί αποστροφή σε μία μερίδα των ψηφοφόρων του. ..Πέραν της κόπωσης που μετράει αλλά δεν αρκεί για να καταψηφίσεις κάποιον. Εάν τον έχεις πείσει ότι παλεύει για το καλό σου.

Αυτό σημαίνει σοβαρή δουλειά, μεταμέλεια και κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια. Που δεν λύνεται με επιδοματική πολιτική και μεσοβέζικες ή γραμμικές λύσεις. Αυτή η προοπτική επί του παρόντος δεν διακρίνεται στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος.

Το ποντάρισμα στον «αλληλοσπαραγμό Ανδρουλάκη – Τσίπρα»

Όπως μπορεί να αποδειχθεί λάθος και η κυβερνητική επένδυση μόνο στον αλληλοσπαραγμό του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα ποντάροντας ότι στο τέλος το κέντρο θα οδηγηθεί στον «μονόφθαλμο» νικητή. Την Ν.Δ.

Διότι το τραύμα που έχει αφήσει -στον κεντρώο δημοκράτη και τον παραδοσιακό δεξιό - το σκάνδαλο των υποκλοπών και η κακομεταχείριση των θεσμών είναι βαθύ και ανοιχτό.

Και βασικά μη αντιμετωπίσιμο. Με τα πρόσφατα γεγονότα στο ΟΑΚΑ και τις συνεχείς αναφορές των Κ. Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά αλλά και του Ν. Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών να υπενθυμίζουν διαρκώς στην κοινωνία ότι η δημοκρατία υπέστη συντριπτικό κάταγμα. Που δεν παίρνει χειρουργείο.

Οι άγνωστοι «Χ» των εκλογών

Το βαρομετρικό στο Μαξίμου θα αλλάξει πολλές φορές ακόμη. Ιδίως αν αποφασίσει ο πρωθυπουργός να κάνει εκλογές σε οκτώ μήνες από τώρα. Οι πρώτες σοβαρές δημοσκοπήσεις που θα παρουσιαστούν εντός Ιουνίου θα καθορίσουν πολλά. Όπως για παράδειγμα τις επιδόσεις του κόμματος «Ελπίδα» της Μ. Καρυστιανού και την δυνητική εκλογική ζημιά που μπορεί να κάνει στη Ν.Δ.

Επίσης , θα δείξουν και την τάση των αναποφάσιστων – στην πλειοψηφία του πρώην ψηφοφόρων – της Ν.Δ. Αν θα συρρικνωθεί και προς ποια κατεύθυνση ή αν θα παραμείνει η ίδια.

Όπως με ενδιαφέρον αναμένεται να φανεί αν κάποιο από τα νέα κόμματα μπορεί να σηκώσουν από τον καναπέ ψηφοφόρους που θα αλλάξουν το εκλογικό μέτρο και θα δυσκολέψουν την αυτοδυναμία για τον πρώτο.