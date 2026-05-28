Κάλεσμα Δένδια σε εφοπλιστές να στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Το κράτος έχει δημιουργήσει πλαίσιο προστασίας της δραστηριότητάς τους».

Ο Νίκος Δένδιας απηύθυνε κάλεσμα στους εφοπλιστές να στηρίξουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις- επισημαίνοντας το πλαίσιο προστασίας της δραστηριότητάς τους- υπογραμμίζοντας την απειλή που υπάρχει από την Τουρκία.

«Η πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή. Κι αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν “expressis verbis”. Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ανακαινισμένης πτέρυγας βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Το έργο αποτέλεσε δωρεά του υποναύαρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. Με αυτή την αφορμή, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι το υπουργείο έχει «έναν σημαντικό προϋπολογισμό, με το υστέρημα του λαού», αλλά «δεν επαρκεί» και τόνισε την ευρύτερη ανάγκη στήριξης του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων με δωρεές.

Αφού σημείωσε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, απηύθυνε κάλεσμα να γίνουν πολυάριθμοι εκείνοι που βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις. «Η πατρίδα έχει ανταποκριθεί απέναντι σε αυτή τη σημαντικότατη για εμάς επαγγελματική τάξη. Ο Νόμος 28/67, το Νομοθετικό Διάταγμα 26/87 του ’53 περί Προστασίας Επενδύσεων Εξωτερικού, ο Αναγκαστικός Νόμος 89 του ’67, ο Νόμος 27 του ’75 περί Φορολογίας Πλοίων», υπενθύμισε.

«Το ελληνικό κράτος, η πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο. Τέλειο; Ίσως όχι, αλλά εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό, προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την πατρίδα», συμπλήρωσε και κάνοντας αναφορά στην απειλή από την Τουρκία επεσήμανε ότι εξαιτίας αυτής «υφίσταται η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο, όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά».