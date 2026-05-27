Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει από το 2015 ότι δεν αρνήθηκε τη φορολόγηση των εφοπλιστών, αλλά ζήτησε την αλλαγή του θεσμικού ευρωπαϊκού πλαισίου, ώστε να καταστεί εφικτή η ουσιαστική φορολόγησή τους.

Τόσο ο Παύλος Μαρινάκης, όσο και το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησαν χθες, Τρίτη (26/5), τη δήλωση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού για τη φορολόγηση των Ελλήνων εφοπλιστών, προκειμένου να επιτεθούν στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως έκανε πρόταση –την περίοδο της διαπραγμάτευσης– στον Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ωστόσο ο τότε πρωθυπουργός αρνήθηκε, γεγονός που, όπως ανέφερε, τον ξάφνιασε.

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση παρουσίασαν τη συγκεκριμένη αναφορά περίπου ως… νέα αποκάλυψη σε βάρος του νέου επικεφαλής του ΕΛΑΣ. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι καινούριο. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είχε αναφερθεί ξανά δημόσια στο ίδιο περιστατικό ήδη από το 2015 και ο Αλέξης Τσίπρας είχε απαντήσει αναλυτικά στο πλαίσιο συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Euronews και στην Έφη Κουτσοκώστα, πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει πως δεν υπήρξε καμία άρνηση από την ελληνική πλευρά, αλλά ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη η φορολόγηση των Ελλήνων εφοπλιστών, επειδή «δεν έχουν έδρα την Ελλάδα, αλλά έχουν offshore επιχειρήσεις και άντε βρες τους». Είχε προτείνει, μάλιστα, στον τότε πρόεδρο της Κομισιόν να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο συνολικά στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στις offshore εταιρείες, ώστε να καταστεί εφικτή η ουσιαστική φορολόγησή τους.

«Ο κύριος Γιούνκερ, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε προσωπικά σε σας, σε ένα περιστατικό που είχε γίνει την περίοδο της διαπραγμάτευσης, και είπε ότι εκείνος σας πρότεινε να φορολογήσετε, για παράδειγμα, τους Έλληνες εφοπλιστές και εσείς επιχειρηματολογούσατε κατά αυτού», ήταν η ερώτηση που είχε δεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο τότε πρωθυπουργός απάντησε:

«Γελώ διότι ο φίλος μου ο Ζαν Κλοντ βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν το ΔΝΤ, αλλά και ο ίδιος, αρνήθηκε την πρόταση για αύξηση της φορολογίας των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων που είχαμε προτείνει. Μάλιστα, όταν είχαμε καταθέσει αυτή την πρόταση, γνωρίζω το παρασκήνιο, μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες άσκησαν πολύ μεγάλες πιέσεις με τηλεφωνήματα και προς την Κομισιόν και προς το ΔΝΤ για να γλιτώσουν τη φορολογία. Και πράγματι, τότε το ΔΝΤ μας είπε, η κ. Λαγκάρντ θυμάμαι, ότι “αυτή η πολιτική δεν βοηθάει γιατί είναι αντιαναπτυξιακή”. Ενώ το να κόβουμε μισθούς και συντάξεις είναι αναπτυξιακή πολιτική ως γνωστόν. Ενώ να παίρνουμε φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων είναι αντιαναπτυξιακό.

Και νομίζω ότι, για να γλιτώσει την κριτική ο Ζαν Κλοντ, ως έμπειρος πολιτικός, έβαλε στο τραπέζι ένα θέμα που γνώριζε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο θέμα. Δεν το αρνηθήκαμε. Καθόλου δεν αρνηθήκαμε τη φορολογία στους εφοπλιστές. Ίσα-ίσα. Του εξηγήσαμε όμως ότι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το συνταγματικό –και δεν μπορείς να αλλάξεις το Σύνταγμα από τη μια μέρα στην άλλη–, είναι εξαιρετικά δύσκολο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές, γιατί δεν έχουν έδρα την Ελλάδα, αλλά έχουν offshore επιχειρήσεις και άντε βρες τους.

Και ότι για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη φορολόγηση του πλούτου που διαφεύγει ή του εφοπλιστικού πλούτου, πρέπει να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις offshore εταιρείες. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε το πλαίσιο στην Ευρώπη, ας μη μιλήσουμε για την Ελλάδα, να μιλήσουμε για τη χώρα του κ. Γιούνκερ, το Λουξεμβούργο».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 06:25'' του βίντεο:

Μ. Καλ.