«Όπως την περίοδο της Κατοχής οι Έλληνες αναζητούσαν ελευθερία, όπως την περίοδο της Χούντας οι Έλληνες αναζητούσαν δημοκρατία, έτσι και την περίοδο της μεγάλης και εκτεταμένης διαφθοράς οι Έλληνες αναζητούν εντιμότητα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Περιστέρι.

Τη στρατηγική με την οποία σκοπεύει να αντιπαρατεθεί στην κυβέρνηση το επόμενο διάστημα ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή ανοιχτή εκδήλωση της ΕΛΑΣ, «Τώρα Μιλάμε», στο Περιστέρι, επιχειρώντας να συνδέσει τη διαφθορά, την ακρίβεια και τη λειτουργία των θεσμών σε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέλεξε να αναδείξει ως κεντρικό διακύβευμα την εντιμότητα στη δημόσια ζωή, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης δεν αποτελούν μόνο ζήτημα θεσμικής λειτουργίας, αλλά έχουν άμεσο οικονομικό κόστος για τους πολίτες. Όπως ανέφερε, οι απευθείας αναθέσεις, οι κλειστοί διαγωνισμοί και η κακοδιαχείριση στερούν πολύτιμους πόρους από το κοινωνικό κράτος, λειτουργώντας ως ένας «αόρατος φόρος» που τελικά πληρώνουν οι πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία, επιμένοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής έχει εξανεμίσει τις ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, ενώ η πραγματική αγοραστική δύναμη συνεχίζει να υποχωρεί.

«Ποιο είναι αυτό το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης, ότι η ανάπτυξη τρέχει με 2,1% όταν εμείς την αφήσαμε στο 2,2% με μνημόνια; Μας λένε όμως ότι αυτό το οικονομικό θαύμα συνίσταται στο γεγονός ότι, παρά την ακρίβεια, η οποία είναι όλη εισαγόμενη, έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε πράγματι τα τελευταία 5 χρόνια, κατά 12,4%, αλλά οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 16,4%. Άρα, οι μισθοί κυνηγάνε τις τιμές. Άρα, οι αγοραστική δύναμη της Ελληνίδας και του Έλληνα, αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, έχει μειωθεί κατά 4 μονάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, ωστόσο, η επιλογή του να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το προσωπικό επίπεδο σε αυτό που χαρακτήρισε πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης. Με αφορμή τις συνεχείς επιθέσεις του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του, είπε με σκωπτική διάθεση ότι αντί να του κάνει μήνυση θα του στείλει λουλούδια, καθώς - όπως σχολίασε - κάθε φορά που του επιτίθεται η ΕΛΑΣ ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το βασικό του επιχείρημα, όμως, ήταν διαφορετικό. Όπως είπε, το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, αλλά ο «αδωνισμός», ένας όρος που χρησιμοποίησε για να περιγράψει την πολιτική κουλτούρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η τοξικότητα, οι προσωπικές επιθέσεις και η πόλωση δεν αποτελούν προσωπική επιλογή του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά κεντρική πολιτική στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου.

«Κάθε φορά που μας συκοφαντεί και μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα» είπε και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο «αδωνισμός». Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη μορφή των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να προηγείται ο λόγος των πολιτών από τις ομιλίες των πολιτικών στελεχών και να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο επικοινωνίας και συμμετοχής, με μεγαλύτερη εμπλοκή της κοινωνίας στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων.

Με τη δεύτερη αυτή εκδήλωση, η ηγεσία της ΕΛΑΣ επιχείρησε να αναδείξει τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το επόμενο διάστημα: τη σύνδεση της διαφθοράς με την καθημερινότητα των πολιτών, την αμφισβήτηση του κυβερνητικού οικονομικού αφηγήματος και τη μετωπική αντιπαράθεση με αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε «πολιτική του αδωνισμού», επιχειρώντας να παρουσιάσει την κυβέρνηση όχι μόνο ως αναποτελεσματική, αλλά και ως φορέα μιας συγκεκριμένης πολιτικής κουλτούρας.

Συζήτηση σήμερα στο Συνέδριο του Economist

Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα στο Συνέδριο του Economist, στο Grand Resort Lagonisi. Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ θα κλείσει τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, σε συζήτηση που θα έχει με δημοσιογράφο του Economist, Φανή Παπαγεωργίου, με θέμα τη «Gen Z» ως κινητήρια δύναμη κοινωνικών αλλαγών.