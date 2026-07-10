Η διάταξη ενισχύει τη συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρητές εξαιρέσεις στη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για υποθέσεις τρομοκρατίας προβλέπει το άρθρο 55 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τις στρατηγικές αγωγές (SLAPP).

Η διάταξη, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 39 του ν. 4689/2020 σε εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2123, ενισχύει τη συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τρομοκρατικά εγκλήματα. Ωστόσο, θέτει συγκεκριμένα όρια στη διαβίβαση των στοιχείων.

Τι αναφέρει η διάταξη

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) της Ελληνικής Αστυνομίας ή από τον εθνικό ανταποκριτή της Eurojust για θέματα τρομοκρατίας θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών όταν μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Η ανταλλαγή αυτή, όμως, δεν θα πραγματοποιείται εφόσον κριθεί ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εν εξελίξει έρευνες, να απειλήσει την ασφάλεια φυσικού προσώπου ή να αντίκειται σε ουσιώδη συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Οι εξαιρέσεις αυτές εισάγονται ως δικλίδες προστασίας, επιτρέποντας στις ελληνικές αρχές να μην κοινοποιούν πληροφορίες όταν η διαβίβασή τους θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Διαβίβαση μέσω ασφαλών ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας

Τέλος, το άρθρο προβλέπει ότι η διαβίβαση των πληροφοριών θα γίνεται μέσω ασφαλών ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων θα επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα υποχρεούνται να τηρούν αρχεία καταγραφής για κάθε πρόσβαση, διαβίβαση και περαιτέρω χρήση των σχετικών πληροφοριών.