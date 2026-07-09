Ανάκληση προϊόντων χούμους λόγω πιθανούς παρουσίας σαλμονέλας, η επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΕΤ.

Την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων χούμους ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, καλώντας τους καταναλωτές που τα έχουν ήδη προμηθευτεί να μην τα καταναλώσουν καθώς υπάρχει υποψία παρουσίας σαλμονέλας.

Αυτά είναι τα προϊόντα χούμους που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για προϊόντα με την ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε., καθώς και για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από την ίδια την εταιρεία ότι, στο πλαίσιο των αυτοελέγχων της, διαπιστώθηκε μέσω μικροβιολογικής ανάλυσης η παρουσία Salmonella spp. σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων χούμους.

Η εταιρεία προχώρησε στην ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων και έχει ήδη ζητήσει από τους πελάτες της την απόσυρση των επίμαχων προϊόντων από την αγορά. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν.

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Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες, τις συσκευασίες, τους αριθμούς παρτίδας και τις ημερομηνίες «ανάλωσης έως» (βλ. φωτογραφίες), να μην τα καταναλώσουν καθώς ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας), ενημερώθηκε από την ίδια την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της, διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων. Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων.

Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της.

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