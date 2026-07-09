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Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο πλησίον του φλεγόμενου εργοστασίου ανταλλακτικών για φορτηγά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική το μέτωπο εντοπίζεται σε υπαίθριο χώρο κοντά στον καταυλισμό Ρομά, βορειοανατολικά και σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο. Η εστία εντοπίζεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη.

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Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς παρακείμενες εγκαταστάσεις ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

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