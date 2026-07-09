Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από τις 8 το πρωί, όταν σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε έκρηξη. Από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί 11 άνθρωποι εκ των οποίων 3 διασωληνωμένοι, ενώ η φωτιά πλέον καίει και όμορες επιχειρήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο, έπειτα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία φορτηγού με δεξαμενή προπανίου εντός των εγκαταστάσεων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχει επεκταθεί και σε γειτονικές επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Τρεις διασωληνωμένοι

Από το περιστατικό έχουν τραυματιστεί συνολικά έντεκα άνθρωποι. Οι τρεις φέρουν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν έξι τραυματίες. Οι δύο διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, τρεις φέρουν ελαφρά εγκαύματα, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο.

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Παράλληλα, στο Αττικόν Νοσοκομείο διακομίστηκαν πέντε άτομα. Ένας ασθενής διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, ενώ τέσσερις ακόμη, που προσήλθαν αυτοβούλως, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των καπνών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8:00 το πρωί σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των σουστών και των ανταλλακτικών οχημάτων.

Μεγάλη επιχείρηση

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και περιορισμένη ορατότητα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε και το 112. Με μήνυμα προς τους πολίτες ζητείται η άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος, με κατεύθυνση προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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