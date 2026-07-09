Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε το μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, Σταύρος Χρηστίδης με εφορμή την έκρηξη και την φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Σοβαρές καταγγελίες για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και απουσία ουσιαστικών κρατικών ελέγχων, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, έρχονται στο προσκήνιο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν έντεκα εργαζόμενοι, ενώ τρεις από αυτούς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανταλλακτικών, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Ο πυκνός μαύρος καπνός από την φωτιά ήταν ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Για την κατάσβεση της φωτιά επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν πάνω από 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα.

Η στιγμή της έκρηξης

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«Κανένα μέτρο ασφαλείας, θα θρηνήσουμε θύματα»

Για τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και την απουσία κρατικών ελέγχων στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου μίλησε ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής.

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.

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Πρόσθεσε «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».

Ο ίδιος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», δήλωσε.

«Πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η καταγγελία του σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας επιχειρήσεων, παρά τις επικίνδυνες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά.

«Βλέπετε εδώ την περιοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, προσθέτοντας:

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».

Απαντώντας σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν αφορούσε μόνο μία εγκατάσταση.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο – τρεις επιχειρήσεις», δήλωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί εκκένωση των χώρων εργασίας μετά την ενεργοποίηση του 112, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πήγαμε και εκκενώσαμε χώρους».

Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, καθώς και η πυρκαγιά που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόκειται για προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα, για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, για τον κίνδυνο του οποίου προειδοποιούσε εδώ και καιρό το ΚΚΕ, όπως και τα σωματεία και οι φορείς της Δυτικής Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκκενωθεί χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο.

Το πολύ σοβαρό αυτό συμβάν είναι ένας ακόμα κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, το ΚΚΕ στη Βουλή, ανέδειξε για μία ακόμη φορά την απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς, την εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοσίας που θυσιάζει την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής για τα κέρδη.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι “δεν γνώριζε”! Τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας, έχει σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Κι όλα αυτά σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διυλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό!

Παράλληλα απουσιάζουν οι ουσιαστικές διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και αναγκαίοι οδοί διαφυγής αν απαιτηθεί εκκένωση σε μια περιοχή που η βιομηχανική ζώνη συνυπάρχει με την οικιστική περιοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν την καύσιμη ύλη για το σημερινό και άλλα παρόμοια περιστατικά, που θα επαναληφθούν αν δεν παρθούν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται!

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες και απαιτούμε άμεσα με ευθύνη του κράτους να διερευνηθούν τα αίτια των εκρήξεων.