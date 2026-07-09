Η Κυκλοσπορίαση είναι μια γαστρεντερίτιδα που προκαλείται από το μικροσκοπικό παράσιτο Cyclospora cayetanensis.

Τα 1.000 πλησιάζουν τα κρούσματα κυκλοσπορίασης στο Μίσιγκαν, σημαίνοντας συναγερμό για την εντερική νόσο που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis.

Σύμφωνα με τοπικοί αξιωματούχοι υγείας, από τις 22 Ιουνίου έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 992 κρούσματα, ενώ τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η πολιτεία καταγράφει περίπου 50 κρούσματα ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα έξαρση είναι σχεδόν 20 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο.

Η Δρ. Νατάσα Μπαγδασαριάν, λοιμωξιολόγος, επιδημιολόγος και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της πολιτείας του Μίσιγκαν, δήλωσε ότι η βασική υπόθεση εργασίας των αρχών είναι πως η έξαρση συνδέεται με μολυσμένα αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το παράσιτο Cyclospora cayetanensis είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός που συνήθως εξαπλώνεται μέσω τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί από κόπρανα. Στο παρελθόν, αντίστοιχες τροφιμογενείς εξάρσεις έχουν συνδεθεί με διάφορα είδη εισαγόμενων φρέσκων προϊόντων, όπως σμέουρα (φραμπουάζ), βασιλικό, μπιζέλια, σαλάτες μεσκλάν και κόλιανδρο.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του MDHHS διευκρίνισε την Τετάρτη ότι δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί κανένα συγκεκριμένο προϊόν, καλλιεργητής ή προμηθευτής ως η πηγή της μόλυνσης.

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Το Μίσιγκαν δεν είναι η μόνη πολιτεία που καταγράφει προβλήματα. Στο γειτονικό Οχάιο έχουν αναφερθεί 177 κρούσματα, ενώ το CDC ανακοίνωσε ότι από την 1η Μαΐου έχουν εντοπιστεί επιπλέον 145 κρούσματα σε 17 άλλες πολιτείες, εξαιρουμένου του Μίσιγκαν, χωρίς ευτυχώς να έχει καταγραφεί κανένας θάνατος. Τα θύματα είναι ηλικίας από 5 έως 86 ετών, με το 61% να αφορά γυναίκες.

Ορισμένοι ασθενείς δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Για όσους όμως νοσούν, το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η ξαφνική και εκρηκτική υδαρής διάρροια.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν

Έντονη απώλεια όρεξης και βάρους

Κράμπες στο στομάχι, φούσκωμα και αέρια

Ναυτία και έντονη κόπωση

Ήπιο πυρετό (πιο σπάνια)

Αξίζει να σημειωθεί, πως, αν δεν αντιμετωπιστεί, η Κυκλοσπορίαση μπορεί να κρατήσει από μερικές ημέρες μέχρι και έναν μήνα ή να κάνει κύκλους (να σταματάει και να ξαναρχίζει).

Το CDC αναφέρει ότι απαιτείται περίπου μία εβδομάδα από τη στιγμή της μόλυνσης για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα, αν και το διάστημα αυτό μπορεί να κυμανθεί από δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες. Επειδή η κλινική εικόνα της κυκλοσπορίασης μοιάζει με εκείνη άλλων γαστρεντερολογικών παθήσεων, είναι δύσκολο για έναν ασθενή να αναγνωρίσει την ακριβή αιτία.

Πηγή: ABC News