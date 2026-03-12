«Τουλάχιστον ένα άτομο έφτασε στον χώρο και ξεκίνησε να πυροβολεί» δήλωσε για το περιστατικό στο Μίσιγκαν ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ, ενώ ελέγχεται το ενδεχόμενο συνεργού.

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν καθώς ένα σοβαρό περιστατικό είναι σε εξέλιξη στη μεγαλύτερη εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ.

Ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο ενώ στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί. Ομοσπονδιακός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ο ύποπτος είναι νεκρός πληροφορία που επιβεβαιώνεται από το AP και το NBC ενώ εκκρεμεί η επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές. Ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικ Μπουσάρντ, δήλωσε ότι οι ερευνητές διερευνούν το πιθανό κίνητρο και το αν εμπλέκεται κάποιος άλλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=TBNd5O9Q1K0}

Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά και όλα τα παιδιά εκκένωσαν το κτίριο, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Η ασφάλεια της συναγωγής επιχείρησε να εξουδετερώσει τον δράστη, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του FBI που μίλησε στο Live Now του FOX. Ο ίδιος συνδέει το περιστατικό με τις διεθνείς εξελίξεις στο Ιράν.

{https://www.youtube.com/watch?v=qa2QqMTKLbw}

«Τουλάχιστον ένα άτομο έφτασε στον χώρο και ξεκίνησε να πυροβολεί. Δεν έχουμε ενεργό δράστη προς το παρόν. Όταν ο ύποπτος έφτασε στη συναγωγή, η ασφάλεια τον είδε και τον πυροβόλησε», δήλωσε νωρίτερα ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ. Πρόσθεσε πως «Ελέγχουμε αν υπήρχαν συνεργοί. Ασφαλίζουμε τον χώρο, και ελέγχουμε αν υπάρχει κάποιος συνεργός που να έχει καταφέρει να ξεφύγει από την περιοχή. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποιος τραυματίστηκε εκτός ενδεχομένως από τον φερόμενο δράστη», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δράστης, Δεν έχουμε το άτομο υπό κράτηση. Είναι ένα περιστατικό σε εξέλιξη, γι' αυτό και παραμένουμε στο σημείο. Είναι μια μεγάλη εγκατάσταση με πολλή γη γύρω της». πρόσθεσε.

«Η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν γνωρίζει το περιστατικό πυροβολισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γουέστ Μπλούμφιλντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή για να επιτραπεί η επέμβαση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί εντείνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όκλαντ ανέφερε ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε «περίπτωση ενεργού σκοπευτή» στο Temple Israel (Ναός του Ισραήλ), στην οδό Walnut Lake Road 5725. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Γουέστ Μπλούμφιλντ, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όκλαντ και η αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν βρίσκονται στο σημείο καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης. Το λύκειο και το γυμνάσιο Γουέστ Μπλούμφιλντ, το δημοτικό σχολείο Ντόχερτι και Μπλούμφιλντ Χιλς είναι ασφαλή προς το παρόν σύμφωνα με την αστυνομία.

{https://x.com/FBIDirectorKash/status/2032147873060561346}

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε σε ανάρτησή του πως οι πράκτορες βρίσκονται στο σημείο και ανταποκρίνονται «στον όπως φαίνεται εμβολισμό οχήματος και την κατάσταση με ενεργό δράστη έξω από τη Συναγωγή Ναός του Ισραήλ». Πρόσθεσε ότι το προσωπικό του FBI συνεργάζεται με γονείς στο Μίσιγκαν.

{https://x.com/sentdefender/status/2032145927280943267}

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ ζήτησε από όλες τις εβραϊκές οργανώσεις να βάλουν σε εφαρμογή το «πρωτόκολλο lockout».

«Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή για να επιτραπεί η επέμβαση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί αυξάνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή», ανέφερε η αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν.

{https://x.com/AGPamBondi/status/2032154914210611521}

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Αν Άρμπορ, Αντρέ Άντερσον, έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να εντείνουν τις περιπολίες και να πανε σε τοπικούς χώρους λατρείας και σχολεία σε όλη την πόλη ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα.

{https://x.com/mspmetrodet/status/2032149835692851689}

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το CBS δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω πληροφορίες.

{https://x.com/mspmetrodet/status/2032150488548888846}

Ο Ναός Ισραήλ του Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν αυτοαποκαλείται «η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας», αντιπροσωπεύοντας το 1% ολόκληρου του Μεταρρυθμιστικού κινήματος στη Βόρεια Αμερική. Περίπου 3.500 οικογένειες αποτελούν την εκκλησία των 12.000 μελών που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1941.

«Στον Ναό Ισραήλ, η αποστολή μας είναι να είμαστε μια συμπεριληπτική εκκλησία που επιδεικνύει σεβασμό στις ανάγκες όλων», αναφέρει η συναγωγή. «Οι εβραϊκές μας αξίες ενσαρκώνουν τη διδασκαλία ότι κάθε άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα Θεού».