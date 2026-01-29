Tο επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο της έδρας ενός εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος χθες, Τετάρτη, στην πόλη της Νέας Υόρκης, σ' ένα επεισόδιο για το οποίο η αστυνομία ανακοίνωσε πως το ερευνά ως έγκλημα μίσους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το επεισόδιο στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στο Μπρούκλιν και η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο οδηγός συνελήφθη. Οι ακόλουθοι του Τσαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη, «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο». Ο Μαμντάνι, ο οποίος είπε πως μετέβη επιτόπου μετά το επεισόδιο, περιέγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενέργεια ως «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε πως ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

«Νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ Λουμπάβιτς Μότι Σέλιγκσον προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως».

Η Τις είπε στους δημοσιογράφους ότι το επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Οι Μαμντάνι, Τις και Σέλιγκσον επιβεβαίωσαν με χωριστές δηλώσεις ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η Τις δήλωσε ότι η αστυνομία ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από χώρους λατρείας.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, αναδημοσίευσε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X που φαινόταν να περιλαμβάνει βίντεο από το περιστατικό και έγραψε: «Μια επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας είναι επίθεση κατά όλων των Νεοϋορκέζων».

Το συγκεκριμένο κτίριο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων διεθνείς φοιτητές και θρησκευτικούς ηγέτες, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα εγκλήματα μίσους κατά των εβραϊκών κοινοτήτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επισημάνει την αύξηση του μίσους εναντίον των Εβραίων και των Μουσουλμάνων των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Reuters