Τα νέα υποκαταστήματα της Chevron στην Ελλάδα, η ΑΜΚ της CrediaBank, η Pandora Invest και η Renti to Go, η νέα εταιρεία της Ελμίνας Κοπελούζου, οι Κυριάκος Πιερρακάκης και οι ελληνικές παρουσίες στη Διάσκεψη του Euronext

Τα υποκαταστήματα της Chevron στην Ελλάδα

Η εγκατάσταση δύο νέων υποκαταστημάτων της πολυεθνικής ενεργειακής εταιρείας Chevron στην Ελλάδα καταχωρίστηκε επίσημα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ανήμερα της ψήφισης στη Βουλή της συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Chevron για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου νότια της Κρήτης. Πρόκειται για τα υποκαταστήματα των εταιρειών Chevron Greece Holdings (S Peloponnese) B.V. και Chevron Greece Holdings (A2) B.V., τα οποία αποτελούν θυγατρικές της ολλανδικής εταιρικής δομής του ομίλου και έχουν έδρα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Κύρια δραστηριότητά των δύο υποκατάστατων θα είναι η άντληση αργού πετρελαίου, με δευτερεύουσα δραστηριότητα την άντληση φυσικού αερίου σε υγροποιημένη ή αέρια μορφή. Στη διοίκηση των μητρικών εταιρειών εμφανίζονται ως διευθυντές οι Erol Mahmutogullari και Mathieu Johannes Antonie Belt, οι οποίοι εκπροσωπούν τις εταιρείες από κοινού. Για τη λειτουργία των ελληνικών υποκαταστημάτων ορίστηκε ως νόμιμος εκπρόσωπος ο Σωτήριος Μεκλής, με αρμοδιότητα τη διαχείριση της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εκπροσώπηση ενώπιον των ελληνικών αρχών και τη σύναψη συμβάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Ο κ. Μεκλής εντάχθηκε στην Chevron Marine Lubricants πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, αναλαμβάνοντας τη θέση του Regional Manager, με ευθύνη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συγκεκριμένες αγορές. Πριν από την ένταξή του στη Chevron, είχε ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στον κλάδο των ναυτιλιακών λιπαντικών, έχοντας διατελέσει Country Manager σε διαφορετικές εταιρείες του χώρου. Στα πρώτα βήματα της καριέρας του δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της έρευνας πετρελαίου, αποκτώντας τεχνική εμπειρία στον ενεργειακό κλάδο.

Στο Παρίσι o Κυριάκος Πιερρακάκης

Στο Παρίσι θα μεταβεί σήμερα Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο του Euronext που θα διεξαχθεί αύριο. Η 14η Ετήσια Διάσκεψη της Euronext θα συγκεντρώσει περίπου 1.000 στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές και συμβούλους από ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο τη συζήτηση των εξελίξεων στις αγορές κεφαλαίου και τη μακροοικονομική προοπτική για το 2026. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Pavillon Gabriel με κεντρικό θέμα «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τώρα» (Strengthening European capital markets now).

Η διάσκεψη θα ανοίξει με εισαγωγική ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ενώ τις εναρκτήριες τοποθετήσεις θα πραγματοποιήσουν προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και κυβερνητικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο επικεφαλής της Norges Bank Investment Management, Νικολάι Τάνγκεν και ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έελκο Χάινερ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για τη δημιουργία πιο ενιαίων ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου, τη διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενεργοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων.

Η παρουσία Τσάκωνα

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου του Euronext θα συμμετάσχουν και δύο ακόμη Έλληνες. Στην ενότητα που θα πραγματοποιηθεί με τίτλο «Ενεργοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του δημόσιου χρέους στην ΕΕ», κορυφαίοι εκπρόσωποι του τραπεζικού και οικονομικού τομέα θα αναλύσουν τον ρόλο των αγορών κεφαλαίου στη διαχείριση των δημοσιονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Στη συζήτηση θα μιλήσει ο πολύπειρος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας. Θα συμμετάσχουν δε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Επενδυτικής Τραπεζικής της Societe Generale, Αλέξις Κόλερ, η επικεφαλής οικονομολόγος της BNP Paribas, Ιζαμπέλ Ματέος ι Λάγκο, η επικεφαλής οικονομολόγος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου της Γαλλίας, Ντοροτέ Ρουζέ και ο διευθυντής και επικεφαλής του τμήματος Τραπεζών και Αγορών της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας, Μάρτιν Βάγκνερ Τοφτνταλ.

Τοποθέτηση Χατζημηνά

Στο επίκεντρο της απογευματινής ατζέντας της 14ης Ετήσιας Διάσκεψης της Euronext θα βρεθεί το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Η ενότητα, με τίτλο «Κτίζοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης τώρα», θα εξετάσει τον ρόλο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, των επενδύσεων και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής ανθεκτικότητας της ηπείρου. Την εισαγωγική τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Πιερ Βαντιέ, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στη σημασία της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της σε επίπεδο άμυνας, καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ κρατών και βιομηχανίας.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του επενδυτικού χώρου θα συζητήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης ενός ισχυρότερου και πιο αυτόνομου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμυνας και τεχνολογίας. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Theon International, Κρίστιαν Χατζημηνάς, ο διευθυντής εξαγορών της CSG Group, Πέτρ Φορμάνεκ, ο CEO της Kongsberg Defence & Aerospace, Έιρικ Λι, καθώς και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Tikehau Capital, Ανρί Μαρκό.

Η ΑΜΚ της CrediaBank

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της CrediaBank, η οποία καλείται να εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και 300 εκατ. ευρώ. Η έγκριση της σχετικής πρότασης θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη από την αγορά. Το πραγματικό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις τοποθετήσεις που αναμένεται να κάνει η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μιας ενδεχόμενης νέας έκδοσης μετοχών. Αυτό διότι οι οι τρέχουσες συνθήκες δεν θεωρούνται ιδανικές για έξοδο στις αγορές κεφαλαίου. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει το διεθνές επενδυτικό κλίμα, γεγονός που δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς ως προς τον καταλληλότερο χρόνο για την υλοποίηση μιας αύξησης κεφαλαίου.

Η στάση του Υπερταμείου

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η στάση που θα κρατήσει το Υπερταμείο, το οποίο σήμερα κατέχει ποσοστό 36,16% στην CrediaBank, που αντιστοιχεί σε περίπου 585 εκατ. μετοχές, με χρηματιστηριακή αξία περί τα 766 εκατ. ευρώ. Το βασικό ερώτημα είναι το εάν το ΔΣ του Υπερταμείο, και ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλός του, Γιάννης Παπαχρήστου θα συναινέσουν σε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα οδηγήσει σε απώλεια της καταστατικής μειοψηφίας του 33%. Στην εισήγηση του ΔΣ της Crediabank προς τη γενική συνέλευση γίνεται ειδική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει μια πιθανή μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο βάσει της εξουσιοδότησης που ζητείται.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το Υπερταμείο αποφασίσει να συμμετάσχει στην αύξηση, θα εφαρμοστούν και οι σχετικές διατάξεις του νόμου του ΤΧΣ (3864/2010). Παράλληλα, προβλέπεται ότι ειδικά για τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας, σε περίπτωση που αποφασιστεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα οριστεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Υπενθυμίζουμε πως το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου, να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας που διαθέτει, προκειμένου να αποτραπεί η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει.

Κατά το νόμο η όποια συμμετοχή του Υπερταμείου σε αύξηση κεφαλαίου προϋποθέτει απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του, η οποία λαμβάνεται κατόπιν έκθεσης δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Οι σύμβουλοι αυτοί οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου ή των προοπτικών αποεπένδυσής του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τις προοπτικές του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας κατά τον χρόνο λήψης των σχετικών αποφάσεων. Προς το παρόν το ΔΣ του Υπερταμείου δεν έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόληψη συμβούλων για την ΑΜΚ της Crediabank. Πιθανότατα να το κάνει στο προσεχές διάστημα.

H Pandora Invest και η Renti to Go

Η θυγατρική της Premia Properties, Pandora Invest, ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για τη σύσταση εξασφαλίσεων υπέρ της Eurobank, στο πλαίσιο κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 10,18 εκατ. ευρώ που έχει εκδώσει η εταιρεία Renti to Go Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η Renti to Go αποτελεί σχήμα κοινοπραξίας ιδιωτών επενδυτών στο οποίο συμμετέχουν ο Ηλίας Γεωργιάδης, η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η Premia Properties, ο Γιώργος Πάνου, ο Γιάννης Κωνσταντίνου και ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου. Το ακίνητο της εταιρείας διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτων περίπου 49.000 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 36 στρεμμάτων και σήμερα λειτουργεί ως entertainment park, με βασικό μισθωτή την Village Cinema. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ως στόχο την αναβάθμιση του γνωστού συγκροτήματος και τη δημιουργία ενός πρότυπου sports and entertainment center, δηλαδή ενός σύγχρονου κέντρου άθλησης και ψυχαγωγίας που θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή. Αν και οι εγκαταστάσεις του ακινήτου βρίσκονται ήδη σε καλό επίπεδο, προβλέπεται να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις αναβάθμισης. Στο πλαίσιο των εξασφαλίσεων αποφασίστηκε η σύσταση ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών της Renti to Go, συμπεριλαμβανομένων 3.570.080 κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει η Pandora Invest. Το ενέχυρο θα συσταθεί αρχικά ως δεύτερης τάξης και στη συνέχεια, με την έκδοση των πρώτων ομολογιών του δανείου, θα μετατραπεί οριστικά σε ενέχυρο πρώτης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαλειφθεί το υφιστάμενο ενέχυρο που είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2024 για την εξασφάλιση δανείου εξαγοράς.

Η Coel Concept

Η Ελμίνα Κοπελούζου και ο Κωνσταντής Σπυρόπουλος προχώρησαν στη σύσταση μιας νέας εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία lifestyle προϊόντων. Πρόκειται για την Coel Concept Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ με μοναδικό μέτοχο την Φαέθων Υποδομών Μονοπρόσωπη, εταιρεία συμφερόντων των Σπυρόπουλου και Κοπελούζου. Σκοπός της Coel Concept θα είναι κυρίως η παραγωγή και εμπορία αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συναφών προϊόντων. Παράλληλα, θα δραστηριοποιείται και στο εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, ελαιολάδου, κεριών και συναφών ειδών, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου για τα προϊόντα αυτά.

Η Blueprint Properties

Στη σύσταση της Blueprint Properties Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε η κυπριακή Arcela Investments Limited , 100% θυγατρική της Dimand. Η νέα εταιρεία έχει ως βασική δραστηριότητα την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ στο καταστατικό της προβλέπεται επίσης η αγορά, ανάπτυξη, ανακατασκευή και αξιοποίηση ακινήτων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μπορεί να αναλαμβάνει έργα κατασκευής ή τεχνικών παρεμβάσεων σε ακίνητα, είτε ιδιοκτησίας της είτε τρίτων, με στόχο την εκμετάλλευσή τους. Τη διοίκηση της νεοσύστατης Blueprint Properties Μονοπρόσωπη ΑΕ ανέλαβε τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, ενώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Άννα Χαλκιαδάκη και η Όλγα Ιτσίου.

Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος

Η Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ΑΕ αποφάσισε να πουλήσει μέρος ενός ακινήτου της που βρίσκεται στην οδό Νικήτα 14 στον Πειραιά στη συνδεδεμένη εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΝ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών Επενδύσεων. Το ακίνητο περιλαμβάνει το μισό ενός καταστήματος με ισόγειο χώρο περίπου 720 τ.μ., πατάρι περίπου 82 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη περίπου 535 τ.μ.. Η πώληση θα γίνει έναντι 1,3 εκατ. ευρώ. Αρχικά θα υπογραφεί ένα προσύμφωνο μέσα στους επόμενους μήνες, με προκαταβολή τουλάχιστον 300.000 ευρώ, και στη συνέχεια θα υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για το ακίνητο (πολεοδομικά, κτηματολογικά κ.λπ.). Επειδή η αγοραστής εταιρεία θεωρείται συνδεδεμένο μέρος, η συναλλαγή εξετάστηκε από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος έκρινε ότι η τιμή και οι όροι της συμφωνίας είναι δίκαιοι και εύλογοι για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Η Edison Hellas

Αύξηση στον κύκλο εργασιών, αλλά και μείωση της καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε η Edison Hellas το 2025. Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 560.000 ευρώ, έναντι 502.400 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 11%. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει προς τη μητρική εταιρεία Edison S.p.A. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 201.247,66 ευρώ, από 181.757,59 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών επηρέασε την τελική κερδοφορία, καθώς τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 188.299,41 ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 133.561,11 ευρώ του 2024. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 12.413,52 ευρώ, έναντι 47.206,06 ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9.439,85 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τα 36.515,23 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 753.586,24 ευρώ, ενώ η καθαρή θέση ανήλθε σε 712.046,57 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 522.422,16 ευρώ, έναντι 442.376,80 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Στις οικονομικές καταστάσεις αποσαφηνίζεται πως τον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, η μεταβίβαση στην HELLENiQ ENERGY του 50% των μετοχών που η μητρική Edison S.p.A. κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Elpedison ΑΕ. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν επηρέασε την εταιρεία, καθώς πρόκειται για ξεχωριστές νομικές οντότητες και δεν μεταβάλλεται η σχέση της με τη μητρική Edison S.p.A., η οποία εξακολουθεί να κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.