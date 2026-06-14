Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα ενοποιήσει τα στοιχεία του Ε9 με το Εθνικό Κτηματολόγιο, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια πλήρη και διαρκώς ενημερωμένη εικόνα της ακίνητης περιουσίας.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος, όλοι οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet και να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, δηλώνοντας παράλληλα την πραγματική χρήση τους. Τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στα φορολογικά στοιχεία και τα δεδομένα του Κτηματολογίου θα εντοπίζονται αυτόματα, καθώς η διασταύρωση των πληροφοριών θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Το ΜΙΔΑ θα αποτελέσει επίσης βασικό εργαλείο για τον έλεγχο των μισθώσεων, αφού από την 1η Οκτωβρίου 2026 τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον εντοπισμό αδήλωτων ή ανακριβών στοιχείων.

Στην πράξη, οι αλλαγές θα επηρεάσουν άμεσα τους ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει δηλώσει στο Ε9 ότι το διαμέρισμά του είναι κενό, ενώ στην πραγματικότητα το εκμισθώνει, θα μπορεί να εντοπιστεί εύκολα μέσα από τις διασταυρώσεις των στοιχείων και των τραπεζικών πληρωμών. Αντίστοιχα, ένας ιδιοκτήτης που έχει λανθασμένα στοιχεία για τα τετραγωνικά ή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας στο Ε9 θα πρέπει να τα διορθώσει, διαφορετικά η ασυμφωνία με τα στοιχεία του Κτηματολογίου θα εμφανίζεται άμεσα στο νέο μητρώο.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τα επιδόματα στέγασης. Εάν ένας ενοικιαστής υποβάλει αίτηση για επιστροφή ενοικίου ή στεγαστικό επίδομα, αλλά το ακίνητο δεν εμφανίζεται ως μισθωμένο ή υπάρχουν αποκλίσεις στα δηλωμένα στοιχεία, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει αυτόματα το πρόβλημα, επιταχύνοντας τόσο τους ελέγχους όσο και την καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.

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Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προσυμπληρώνει τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα από ακίνητα, ενώ θα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη συμβατότητα των δηλωμένων μισθωμάτων και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου.