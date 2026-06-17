Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 στο κινητό μέσω SMS με εγγραφή στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Μετράμε και επισήμως αντίστροφα για να εκκινήσει η διαδικασία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 με τις βαθμολογίες που έγραψαν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ήδη από τις 16 του μήνα ενεργοποιήθηκε και θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 23 Ιουνίου η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταχωρήσουν το κινητό τηλέφωνό τους, προκειμένου να ενημερωθούν σε πρώτο χρόνο μέσω γραπτού μηνύματος sms την μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τις βαθμολογίες τους ανά μάθημα.

Η πλατφόρμα αποτελεί μια από τις καινοτομίες των τελευταίων ετών για την ενημέρωση των υποψηφίων χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τη σχολική τους μονάδα για να μάθουν τα αποτέλεσματα των επιδόσεων τους και παράλληλα με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθούν και για το τμήμα ή τη Σχολή που θα περάσουν μόλις ανακοινωθούν οι Βάσεις 2025.

smsresults.minedu.gov.gr: Τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος για να λάβει SMS με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Επί της διαδικασίας και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα πρέπει να σημειωθεί ότι η είσοδος στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr γίνεται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλήνιες ήτοι, τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου, τα αρχικά γράμματα (σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες) από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο και εύλογα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου. Μετά την ορθή καταχώριση των ανωτέρων πληροφορίών ο υποψήφιος μπορεί να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει τον αριθμό του κινητού. Στη συνέχεια, θα του αποσταλεί ένας μοναδικός κωδικός (OTP – One Time Password) στο κινητό, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η εγγραφή στην υπηρεσία.

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Πότε θα σταλεί το SMS στους υποψηφίους με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου με την Παρασκευή 26 Ιουνίου σύμφωνα με το ρεπορτάζ να έχει «κλειδώσει» ως η μέρα ανακοίνωσης. Παράλληλα οι Βάσεις 2026 προγραμματίζεται να δοθούν στην δημοσιότητα ένα μήνα ήτοι στα τέλη Ιουλίου.

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Πού αλλού μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ πέραν της διαδικασίας με το SMS oι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους:

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας: https://results.it.minedu.gov.gr με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου (σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες) αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες με την υποσημείωση ότι για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο) αλλά ο 8ψηφιος κωδικός που είχε καθόλη τη διάρκεια των Πανελληνίων.