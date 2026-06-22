Ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφουν στη δράση για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, που συνεχίζεται με τα τέσσερα ματς του 9ου και του 10ου ομίλου.
Η αρχή γίνεται με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία μετά την εμφατική πρεμιέρα κόντρα στην Αλγερία, έρχεται αντιμέτωπη με την Αυστρία, η οποία επίσης έχει τρεις βαθμούς.
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Στο δεύτερο ματς του 10ου ομίλου, η Ιορδανία και η Αλγερία αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς σε αυτό το τουρνουά.
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Στον 9ο όμιλο, η Γαλλία, η οποία επιβλήθηκε με 3-1 στη Σενεγάλη στο πρώτο της ματς στο Μουντιάλ 2026, για τη δεύτερη αγωνιστική έρχεται αντιμέτωπη με το Ιράκ, που δεν έχει βαθμό.
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Για το άλλο ματς του ομίλου, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, έχοντας ήδη τρεις βαθμούς, αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη.
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Στο μεταξύ, οι Νορβηγοί φίλαθλοι συνεχίζουν να είναι ανάμεσα σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση, εντός και εκτός γηπέδων, καθώς έκαναν το πασίγνωστο πλέον «Viking row» και στην Times Square.
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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ματς
- 20:00 Αργεντινή - Αυστρία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 00:00 Γαλλία - Ιράκ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 03:00 Νορβηγία - Σενεγάλη (ΕΡΤ 1)
- 06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία του 9ου και του 10ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026
9ος όμιλος
1. Νορβηγία 4-1 3
2. Γαλλία 3-1 3
3. Σενεγάλη 1-3 0
4. Ιράκ 1-4 0
10ος όμιλος
1. Αργεντινή 3-0 3
2. Αυστρία 3-1 3
3. Ιορδανία 1-3 0
4. Αλγερία 0-3 0