Δεύτερη αγωνιστική για τον 9ο και 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφουν στη δράση για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, που συνεχίζεται με τα τέσσερα ματς του 9ου και του 10ου ομίλου.

Η αρχή γίνεται με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία μετά την εμφατική πρεμιέρα κόντρα στην Αλγερία, έρχεται αντιμέτωπη με την Αυστρία, η οποία επίσης έχει τρεις βαθμούς.

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Στο δεύτερο ματς του 10ου ομίλου, η Ιορδανία και η Αλγερία αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς σε αυτό το τουρνουά.

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Στον 9ο όμιλο, η Γαλλία, η οποία επιβλήθηκε με 3-1 στη Σενεγάλη στο πρώτο της ματς στο Μουντιάλ 2026, για τη δεύτερη αγωνιστική έρχεται αντιμέτωπη με το Ιράκ, που δεν έχει βαθμό.

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Για το άλλο ματς του ομίλου, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, έχοντας ήδη τρεις βαθμούς, αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη.

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Στο μεταξύ, οι Νορβηγοί φίλαθλοι συνεχίζουν να είναι ανάμεσα σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση, εντός και εκτός γηπέδων, καθώς έκαναν το πασίγνωστο πλέον «Viking row» και στην Times Square.

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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ματς

20:00 Αργεντινή - Αυστρία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

00:00 Γαλλία - Ιράκ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

03:00 Νορβηγία - Σενεγάλη (ΕΡΤ 1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία του 9ου και του 10ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026

9ος όμιλος

1. Νορβηγία 4-1 3

2. Γαλλία 3-1 3

3. Σενεγάλη 1-3 0

4. Ιράκ 1-4 0

10ος όμιλος

1. Αργεντινή 3-0 3

2. Αυστρία 3-1 3

3. Ιορδανία 1-3 0

4. Αλγερία 0-3 0