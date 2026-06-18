Ο Μέσι είχε δηλώσει πως πέρασε «μερικές δύσκολες ημέρες».

Η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε πως ο πατέρας του σταρ, Χόρχε, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και κάλεσε τα ΜΜΕ να μην κάνουν εικασίες για την κατάστασή του.

Μετά τα δάκρυά του στο πρώτο από τα τρία γκολ που πέτυχε ο Μέσι στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, κόντρα στην Αλγερία, ο 38χρονος είχε πει πως πέρασε μερικές δύσκολες ημέρες, εξαιτίας ζητήματος που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.

«Ειλικρινά, ήταν εντελώς άσχετο με το άθλημα. Πέρασα μερικές δύσκολες, περίπλοκες ημέρες. Είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή, στους συμπαίκτες μου. Ήταν εκεί για εμένα, όπως πάντα. Μου έδωσαν πολλή δύναμη για να το περάσω αυτό», είχε πει όταν τον ρώτησαν για τη συγκίνησή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σήμερα, η οικογένεια του Αργεντινού εξέδωσε ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. «Η οικογένεια Μέσι θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι ο Χόρχε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Είναι υπό ιατρική παρακολούθηση και αναρρώνει, δείχνοντας καλή πρόοδο, δεδομένης της κατάστασής του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Απαντώντας σε «φήμες και εικασίες» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, η οικογένεια εκφράζει «βαθιά θλίψη για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και ηθικών αναστολών που επέδειξαν κάποια άτομα στην αντιμετώπιση ενός αυστηρά ιδιωτικού οικογενειακού ζητήματος».

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Επιπλέον, η ανακοίνωση τονίζει πως «μόνο η οικογένεια έχει ακριβή και αξιόπιστη πληροφόρηση» για την κατάσταση του Χόρχε Μέσι και οποιαδήποτε άλλη αναφορά από διαφορετική πηγή «δεν πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθής».

Σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια ζητά επίδειξη «υπεθυνότητας, σύνεσης και ανθρωπιάς». «Η υγεία ενός ανθρώπου και η ηρεμία των αγαπημένων του δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο εικασιών ή ανεύθυνσης προσοχής των ΜΜΕ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.