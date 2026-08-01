Το χρονοδιάγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026: Πού θα εξεταστούν οι υποψήφιοι σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Ειδικά Μαθήματα.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και τις λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα.

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ορίζονται δύο εξεταστικά κέντρα. Στην Αττική οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, ενώ στη Θεσσαλονίκη στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης. Η κατανομή των υποψηφίων γίνεται ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι από Αττική, Κρήτη, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Ιόνια Νησιά θα εξεταστούν στην Αττική, ενώ όσοι προέρχονται από Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη θα εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξεταστούν στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου.

Το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα εξεταστεί το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στις 9 Σεπτεμβρίου τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Βιολογία, στις 10 Σεπτεμβρίου τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική και στις 11 Σεπτεμβρίου η Ιστορία, η Φυσική και η Οικονομία. Η ώρα έναρξης όλων των εξετάσεων είναι στις 16:00, με υποχρεωτική προσέλευση των υποψηφίων τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα, ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Για τα Ειδικά Μαθήματα, εκτός των μουσικών, εξεταστικά κέντρα ορίζονται επίσης το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης στην Αττική και το 2ο ΓΕΛ Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Η κατανομή των υποψηφίων ακολουθεί την ίδια γεωγραφική διάκριση με τις επαναληπτικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξεταστούν στο 50ό Γυμνάσιο Αθηνών.

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Ειδικά Μαθήματα: Το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026

Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τα Ισπανικά στις 12:00 και τα Ιταλικά στις 16:00. Ακολουθούν τα Αγγλικά στις 14 Σεπτεμβρίου, τα Γερμανικά στις 15 Σεπτεμβρίου, τα Γαλλικά στις 16 Σεπτεμβρίου, το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Σεπτεμβρίου και το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια εξέτασης για τις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο έξι ώρες.

Όσον αφορά τα Μουσικά Μαθήματα, η εξέταση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι, ενώ το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα εξεταστεί στις 21 Σεπτεμβρίου στο Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ιλίου. Η εξέταση στη Μουσική Αντίληψη διαρκεί τρεις ώρες και τριάντα λεπτά, ενώ η εξέταση στη Μουσική Εκτέλεση έχει διάρκεια από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), η επαναληπτική υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ στις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026

Αντίστοιχα, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, εξεταστικά κέντρα ορίζονται το 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών για την Αττική και το 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης για τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξεταστούν στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών. Οι επαναληπτικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Οι εξετάσεις αρχίζουν με τα Νέα Ελληνικά στις 22 Σεπτεμβρίου και τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Για όλα τα μαθήματα η ώρα έναρξης είναι στις 16:00, με προσέλευση των υποψηφίων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη και διάρκεια εξέτασης τριών ωρών.