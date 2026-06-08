Η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών στις Πανελλήνιες 2026 είναι αυστηρά καθορισμένη και στηρίζεται σε συγκεκριμένα στάδια, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ισοτιμία στην αξιολόγηση των υποψηφίων. Κάθε γραπτό περνά από περισσότερα του ενός «ζευγάρια μάτια», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιείται και τρίτος βαθμολογητής. Η βαθμολόγηση των Πανελληνίων είναι μια πολυεπίπεδη και αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία. Η ύπαρξη δεύτερης βαθμολόγησης και, όπου χρειάζεται, τρίτου βαθμολογητή, εξασφαλίζει ότι η τελική βαθμολογία είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και αξιόπιστη για κάθε υποψήφιο.
Η πρώτη βαθμολόγηση
Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 30, παραδίδονται στους βαθμολογητές για την πρώτη βαθμολόγηση. Το ελάχιστο όριο ανά βαθμολογητή είναι τουλάχιστον 60 δοκίμια. Η πρώτη βαθμολόγηση γίνεται με κόκκινο στυλό στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους αριθμούς. Ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βαθμολόγησης, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει κάθε τετράδιο για την αναγραφή της βαθμολογίας και επικολλά αδιαφανές αυτοκόλλητο στο βαθμό του Α' βαθμολογητή
Η δεύτερη βαθμολόγηση
Στη συνέχεια, το ίδιο γραπτό παραδίδεται σε δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος αξιολογεί ανεξάρτητα το δοκίμιο, χωρίς να γνωρίζει τον πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Η δεύτερη βαθμολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση.
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Πότε μπαίνει τρίτος βαθμολογητής
Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 12 μονάδες, τότε ενεργοποιείται διαδικασία αναβαθμολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση το γραπτό αποστέλλεται σε τρίτο, ανεξάρτητο βαθμολογητή, οι δύο πρώτες βαθμολογίες καλύπτονται και το γραπτό επαναξιολογείται από την αρχή Ο τελικός βαθμός προκύπτει από ειδικό υπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τις υψηλότερες από τις διαθέσιμες βαθμολογίες, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα.
Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών ή των μελών της επιτροπής του ΒΚ με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση ΣΕ ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής αναβαθμολογητής σε Β.Κ., όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου, τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ.
Σημειώνεται ότι κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για την πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για τη δεύτερη βαθμολόγηση.
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