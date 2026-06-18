Στόχος είναι η ασφαλέστερη μεταγωγή κρατουμένων και η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με 45 νέα οχήματα τύπου SUV ενισχύθηκαν τα Τμήματα Εξωτερικής Φρουράς των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες ασφαλούς μεταγωγής κρατουμένων, καθώς και την αποτελεσματική εκτέλεση του καθημερινού έργου των υπηρεσιών.

Κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής που πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/06) στην πρώην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος εξέφρασε τη χαρά και ικανοποίησή του για την ενίσχυση του στόλου των οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και υπογράμμισε ότι βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου είναι η βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος.

Ταυτόχρονα, εξήρε την προσπάθεια όλων όσων συνέβαλαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας και ειδικότερα τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστο Περρή και τον Αστυνομικό Διευθυντή, Προϊστάμενο της Εξωτερικής Φρουράς, Ηρακλή Πατεράκη.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη ενέργεια προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και βελτίωσης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα και υπογράμμισε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται και σε όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αύξηση της ασφάλειας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών εργασίας για το Προσωπικό τους.

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Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι, «εργαζόμαστε για την άμεση προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων Συστημάτων Εντοπισμού απαγορευμένων ειδών (όπλων, ναρκωτικών κ.α.) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, αντί-drone, καθώς και πυρασφάλειας» και πρόσθεσε ότι «προγραμματίζουμε την κατασκευή 10 νέων Καταστημάτων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 230 εκατ. ευρώ», ενώ υπενθύμισε ότι «η μετεγκατάσταση στον Ασπρόπυργο, έργο ύψους 750 εκατ. ευρώ προχωράει και το 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες».

Ακόμη, αναφέρθηκε, στις προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στα μέτρα για την αποσυμφόρηση των Καταστημάτων, καθώς και στις προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού, ώστε να βρεθεί λύση, στο πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Τέλος, εξέφρασε τη στήριξή του στο προσωπικό, τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης και κατέληξε σημειώνοντας ότι «μαζί είμαστε όλοι, μια ομάδα εργασίας, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Σωφρονιστικού Συστήματος».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν προκειμένου να φέρουν εις πέρας τη διαδικασία προμήθειας και παραλαβής των 45 οχημάτων τύπου SUV.

Προέτρεψε, επίσης, τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς να σεβαστούν τον εξοπλισμό που τους χορηγήθηκε, καθώς όπως είπε, αποτελεί δημόσια περιουσία και να τον αξιοποιήσουν, ώστε να αυξήσουν τις πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητές τους, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Παράλληλα, τόνισε πως η προσπάθεια είναι συνεχής και η Γενική Γραμματεία θα προβεί σε ακόμα περισσότερα έργα και πράξεις, που αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σωφρονιστικού Συστήματος.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος, ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, Γεώργιος Κοσμίδης, ο Προϊστάμενος της Εξωτερικής Φρουράς, Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλής Πατεράκης, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και Εξωτερικοί Φρουροί, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τους.