Εδώ και 5 μήνες, διεξάγεται ένας μεγάλος αγώνας ζωής και θανάτου για την υπεράσπιση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών, με αιχμή την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή: Κείμενο και υπογραφές στήριξης στον απεργό πείνας.

Αποφασισμένος να πεθάνει για τη διάσωση των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας εμφανίζεται ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος παρά τη νοσηλεία του στο «Γεννηματάς», συνεχίζει την απεργία πείνας για 140η ημέρα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Βατίδη, ειδικό παθολόγο-εντατικολόγο από την ομάδα παρακολούθησης των Απεργών Πείνας, ο Αριστοτέλης Χαντζής παρουσίασε το πρωί τη Δευτέρας «οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke, κακουχία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μια πολύ σοβαρή κατάσταση για την υγεία του», η οποία απαιτούσε άμεση νοσηλεία.

Φανερά καταβεβλημένος, ο ίδιος επέμεινε τη Δευτέρα πως η μόνη λύση είναι είτε δικαίωση ή θάνατος. «Ή θα νικήσουμε Ή θα νικήσουμε».

«Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την κοινωνία μας και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια»

{https://x.com/omg3lolz/status/2069443316253442255}

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Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη στιγμή στόχος της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών ήταν η πραγματική διάσωση των Προσφυγικών - τόσο ως κτήρια όσο κι ως κοινότητα με τους ανθρώπους της.

Όπως σημειώνεται σε πρόσφατη ανακοίνωση, η κοινότητα παραμένει ανοιχτή σε σοβαρές διαδικασίες διαλόγου, που την αναγνωρίζουν ως φυσικό συνομιλητή και δεν παραγνωρίζουν την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια στα Προσφυγικά.

Απαντώντας στις τελευταίες δηλώσεις Χαρδαλιά, τα μέλη της κοινότητας καλούν την Περιφέρεια «αντί να αναλώνεται σε τέτοιους επικοινωνιακούς τακτικισμούς», «να αναλάβει την ευθύνη ακέραια, συμπεριλαμβανομένου και ενός ουσιαστικού διαλόγου, πριν αναγκαστεί να αναλάβει την ευθύνη του θανάτου του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή.

Από τις 5 Φεβρουαρίου ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται σε απεργία πείνας διεκδικώντας:

άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής.

παραμονή όλων των κατοίκων των προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους.

να δοθούν έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση των Προσφυγικών από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κάτοικοι και φίλοι προσφυγικών λ. αλεξάνδρας Α.Μ.Κ.Ε.» με τη δική της χρηματοδότηση! – ούτε ευρώ δημόσιου χρήματος για την «ανάπλαση» των Προσφυγικών!

Σε απεργία πείνας βρίσκεται από την 1η Μαίου και η Suzon Doppagne.

Κείμενο και υπογραφές στήριξης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή

Αυτούσιο το κείμενο της Επιτροπής για την Ανάδειξη και Υπεράσπιση της Κοινότητας των Προσφυγικών και της Συλλογικής τους Μνήμης.



Οργανώσεις, συλλογικότητες και ατομικότητες από ένα ευρύτατο φάσμα της κοινωνίας και του κινήματος που στέκονται αλληλέγγυες στον αγώνα της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών και των απεργών πείνας,

συνέταξαν το παρακάτω κείμενο στήριξης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή (140 ημέρες), στη δεύτερη απεργό πείνας Suzon Doppagne (55 ημέρες) και στην Κοινότητα στο σύνολό της, απαιτώντας τα αυτονόητα από τις αρμόδιες αρχές πριν να είναι πολύ αργά, το οποίο υπογράφεται από πλήθος αλληλέγγυων από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η λίστα των υπογραφών θα ανανεώνεται συνεχώς τις επόμενες ημέρες.

Αν είναι δυνατόν στην δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα, ένας απεργός πείνας να πεθαίνει!

Τι ζητάει; Να αναγνωριστεί μια κοινότητα ανθρώπων που πολλά χρόνια τώρα κατοικεί στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας φροντίζοντας και χρησιμοποιώντας κτίρια που το κράτος παρότι έχει την ιδιοκτησία τους, τα άφηνε να ρημάζουν.

Τι ζητάει; Να σταματήσει μια διαδικασία ανάπλασης που η Περιφέρεια της Αττικής επιχειρεί να ξεκινήσει και η οποία αρνείται να αναγνωρίσει ότι οι άνθρωποι που ζουν στα Προσφυγικά υλοποιούν στη πράξη μια δομή κοινωνικής, με ιδιαίτερα πλούσιες υποστηρικτικές υποδομές, βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αλληλοστήριξη.

Τι ζητάει; Ό,τι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Έναν ισότιμο, ειλικρινή και ευρύ διάλογο που θα εξασφαλίσει συνέργειες και συναινέσεις τόσο απαραίτητες σε ζητήματα κοινωνικής φροντίδας. Το δικαίωμα στην κατοικία είναι καθολικό και αφορά κατεξοχήν εκείνους και εκείνες που βιώνουν κοινωνικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Σήμερα, πριν είναι αργά, πρέπει ο Περιφερειάρχης Αττικής να αποδείξει ότι πραγματικά νοιάζεται για το πρόβλημα της στέγης. Και πρέπει να πείσει την κοινωνία πως γι΄αυτόν η ζωή ενός ανθρώπου που αγωνίζεται για

τα δικαιώματα μιας κοινότητας συλλογικής αυτοστέγασης είναι πάνω από οποιουσδήποτε πολιτικούς υπολογισμούς.

Ζητάμε την ακύρωση όλων των ενεργειών της Περιφέρειας που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο των απεργών πείνας όσο και των υπόλοιπων ανθρώπων που ζουν μαζί στα προσφυγικά, υπό την απειλή της έξωσης. Εδώ και τώρα!

Υπογράφουν οι:

Αβραμιώτης Στάθης, μέλος ΔΣ ΣΕΡΕΤΕ

Αγρίου Σταυρούλα, πολιτικός μηχανικός, μέλος διοικουσας ΤΕΕ

Αδαμόπουλος Δημήτρης, μέλος ΔΣ ΣΕΦΚ

Αθανασίου Αθηνά,Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Αλεξανδράκη Ελένη, σκηνοθέτης κινηματογράφου

Αλεξίου Θοδωρής, πρ.αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Χαλανδρίου

Αμπατζής Βαγγέλης, Ηθοποιός

Αμπελογιάννη Βάσω, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου, δημοτική σύμβουλος Δ. Αρταίων

Αργυριάδου Λουκία, πρώην δημοτική σύμβουλος, η Πόλη Ανάποδα -Δύναμη Ανατροπής

Αναγνωστόπουλου Σία, Βουλεύτρια

Ανδρέου Τιάνα, ΔΣ Ομοσπονδίας Υπ. Οικονομικών (ΟΣΥΟ)

Αντάρας Λάμπρος, μέλος πανελλήνιας αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

Αρβανίτης Κώστας, Ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος Left

Βαΐου Ντίνα, Ομ. Καθηγητρια ΕΜΠ

Βασιλακοπούλου Χριστίνα, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Βελεσιώτου Φωτεινή, Μουσικός

Βερβέρης Μιχάλης, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Αγία Όλγα

Βλάχος Πάνος, Ηθοποιός

Βουρεκάς Κώστας, πρόεδρος Τμήματος Αττικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

Βουτέρης Δέσποινα, αρχιτέκτων

Βουτέρης Τακης, σκηνοθέτης-ηθοποιός

Βούτσης Νίκος, πρώην Πρόεδρος της Βουλής

Γεροντίδης Μάκης, μέλος ΔΣ συλλόγου εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας

Γεωργιάδου Μαρία, Ηθοποιός

Γιαννούλης Στέλιος, ΔΣ ΣΕΠΕ Βούλα Βάρη Βάρκιζα Γλυφάδα

Γιαννούλια Κατερίνα, μέλος ΔΣ ΠΟΓΕΔΥ & ΠΕΓΔΥ

Γούσης Κώστας, μέλος ΔΣ Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου

Γραμμένος Σπύρος, Τραγουδιστής

Γκίκα Λουίζα, μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ

Γρίβας Τάσος, γραμματέας συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάββας»

Γρηγορόπουλος Γιάννης, πολιτικός μηχανικός

Γροσομανίδου Ντόρα, Πληρεξούσιος Υπουργός Α ΕΤ

Γυιόκα Λία, αν. καθηγήτρια ΑΠΘ

Δαγαλάκης Μάνος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας

Δαμίγος Δημήτρης, Καθηγητής ΕΜΠ

Δαφέρμος Ολύμπιος, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος

Δεκαβάλλα Αννίτα, Ηθοποιός

Δεληβοριάς Φοίβος, Τραγουδιστής

Δεντάκης Παντελής, Ηθοποιός-Σκηνοθέτης

Δρίτσας Θοδωρής, Βουλευτής

Ερωτοκρίτου Αργυρή, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Ζαρκαδούλας Άκης, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Ζαχαρία Μαρία, Ευρωβουλευτρια

Ζίνδρου Μάγδα, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 23ου γυμνασίου Αθηνών

Ζιαζίας Δημήτρης, ιατρός στο Κρατικό Νίκαιας, μέλος ΔΣ και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Ζιρώ Άλκηστη, Ηθοποιός

Ζούλια Δέσποινα, ΔΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Θωίδου Κατερίνα, δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη

Καζαμίας Αλέξανδρος, βουλευτής

Κακαρνιάς Γιώργος, Δικηγόρος

Καλιαμπάκος Δημήτρης, Καθηγητής ΕΜΠ

Καλοφωλιάς Άλεξ, Μουσικός-Μεταφραστής

Καμαρωτός Δημήτρης, συνθέτης

Καμπαγιάννης Θανάσης, μέλος ΔΣ ΔΣΑ με την Εναλλακτική Παρέμβαση- Δικηγορική Ανατροπή

Καμτσίδου Ιφιγένεια, Ομ. καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Καραγιάννη Σοφία, Σκηνοθέτρια

Καραζήσης Ακύλλας, Ηθοποιός

Καρεκλάς Γιάννης, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου με Λ.Τ. Αθηνών

Καρίμαλη Έμμυ, μόνιμο ερευνητικό προσωπικό της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU)

Καρλαύτη Άννα, πρόεδρος συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ «Η Αθηνά»

Καρυώτης Θεόδωρος, Διδάσκων ΑΠΘ

Κάσκαρης Γιάννης, δάσκαλος ΠΕ70 - μέλος ΔΣ στον Α΄ ΣΕΠΕ "Ο Προμηθέας" Ν. Θεσσαλονίκης

Κάσσανδρος Θάνος, μέλος της Δ.Ε. του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Καταραχιάς Κώστας, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

Κατερίνη Τόνια, αρχιτέκτων, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Καψάλης Απόστολος, Επικ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κέκη Μαρία, πρώην δημοτική σύμβουλος, η Πόλη Ανάποδα

Κεφαλά Τζώρτζια, Βουλεύτρια

Κλαμπατσέα Ρένα, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Κλείτσα Όλγα, πρώην Δημοτική Σύμβουλος Αθήνας

Κοκκίνου Άννα, ηθοποιός

Κόλλας Άγγελος, μέλος π. Διοίκησης Συλλόγου ΔΠΜΣ "Διαχείρηση της Μαζικής Μετανάστευσης και Πληθυσμών σε Κίνηση" ΑΠΘ

Κομιανού Δήμητρα, μέλος ΔΣ ΟΣΕΘ Θεσσαλονίκης

Κορτέση Δαφέρμου Χαρά, πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ

Κοτσίνης Κυριάκος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Short Encounters (Πρέβεζα)

Κουζής Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Κουκαλάνι Βασίλης, Ηθοποιός

Κούλογλου Στέλιος, Δημοσιογραφος,Σκηνοθέτης

Κουραχάνης Νίκος, Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Στέγασης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Κουρουνδής Χαράλαμπος, μέλος ΔΣ ΔΣΘ, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κούρτη Δέσποινα, Ηθοποιός

Κούτρας Γιάνης, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

Κουτρολίκου Πέννυ, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Κυτίνος Αλέξανδρος, Γραμματέας ΔΣ ομοσπονδίας συλλόγων υπουργείου Εργασίας

Κωνσταντίνου Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος, Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Κωνσταντοπούλου Ζωή, Βουλεύτρια, Δικηγόρος, Ακτιβίστρια

Κώστη Μακρίνα-Βιόλα, Ερευνήτρια

Λαζαρίδου Όλια, Ηθοποιός

Λαμπέντ Αριάν, Ηθοποιός

Λαμπρίδη Φωτεινή, Δημοσιογράφος, Στιχουργός

Λαμπρινίδης Γιώργος, γραμματέας Ομοσπονδίας ΥΠΑΝ

Λάνθιμος Γιώργος, Σκηνοθέτης

Λαπαβίτσας Κώστας, Καθηγητης Οικονομικων, Πανεπιστημιο Λονδινου

Λαυτσής Πάρις, μέλος ΔΣ του ΣΕΤΗΠ

Λιούλιου Σύλβια, δραματουργός

Λογοθέτης Στέλιος, χημικός-μηχανικός, πρώην δήμαρχος Πειραιά και Νίκαιας

Λουκοπούλου Μαρία, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Ξάνθης

Λυκουριώτη Ίρις, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λυσικάτου Ζαννέτα, ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ

Μαντζούκης Βασίλης, Μουσικός

Μανωλίδης Κώστας, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντώνης Μαούνη Δημήτρης , γραμματέας του Α Συλλόγου Αθηνών εκπαιδευτικών ΠΕ

Μαρκου Μαρία, τέως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μαρτζούκος Αλέξανδρος, ΔΣ Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)

Μαρούτας Γιάννης, γραμματέας Συλλόγου Εκπ/ων ΠΕ "Ο Αριστοτέλης"

Μάτσα Κατερίνα, Ψυχίατρος

Μαυροματάκης Μανώλης, Ηθοποιός

Μαυρόπουλος Αντώνης, Χημ. Μηχανικός, Μέλος Συμβουλίου Ιδρύματος ΕΜΠ

Μητσοτάκης Δημήτρης, Τραγουδιστής

Μίχα Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μιχαήλ Σάββας, Γιατρός-Συγγραφέας

Μιχαλίτσης Νίκος, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός

Μονάκη Ρόζυ, Ηθοποιός

Μόσχος Γιώργος, νομικός, πρώην Συνήγορος του Παιδιού

Μουρίκης Βαγγέλης, ηθοποιός

Μουτούση Αμαλία, ηθοποιός

Μπάλκος Μιλτιάδης, Δικηγόρος

Μπαλτάς Αριστείδης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Μπαρκούτσης Χρήστος, μέλος ΔΣ ΣΕΦΚ

Μπέκος - Ρόκος Σωκράτης, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Μπέλμπας Χρήστος, πρόεδρος ΕΛΜΕ Χανιων

Μπιμπίλας Σπύρος, Βουλευτής

Μπισμπίκης Βασίλης, Ηθοποιός

Μπιτουλάς-Κουρούσης Δημήτριος, μέλος ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla, συντονιστικού March to Gaza Greece, εργαζόμενος στον επισιτισμό

Μπόλαρη Μαρία, πρώην βουλεύτρια

Νάκος Βύρωνας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Νάσση Όλγα, ανθρωπολόγος

Νικήσιανης Νίκος, δημοτικός σύμβουλος, η Πόλη Ανάποδα

Νταβανέλος Αντώνης, συνταξιούχος δημοσιογράφος

Ντινοπούλου Βέρα, ταμίας συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ «Η Αθηνά»

Ντόμπρεφ Νίκος, πρόεδρος Ομοσπονδίας ΥΠΑΝ

Ξενόπουλος Κώστας, πρώην δημοτικός σύμβουλος, η Πόλη Ανάποδα -Δύναμη Ανάτροπής

Οικονομίδης Γιάννης, Σκηνοθέτης

Παπαγεωργίου Ράνια, αντιπρόεδρος συλλόγου εργαζομένων στη ΓΓ Εμπορίου

Παπαγεωργίου Χρυσούλα, κοινοτική σύμβουλος, 1η Δ.Κ. Δήμου Αθηναίων, Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα

Παπαγκίκας Γιώργος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

Παπαδάκης Κώστας, μέλος ΔΣ ΔΣΑ, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας

Παπαδομιχαλάκης Νικόλας, Ηθοποιός

Παπαϊωάννου Τάσης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Παπακωνσταντίνου Θανάσης, Συνθέτης

Παπαμηνά Μαργαρίτα, ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων

Παπαρρούσου Άννυ, Δικηγόρος

Παππάς Νίκος, Ευρωβουλευτης

Παραφόρου Άντα, πρόεδρος του Α Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Πατρικίου Κατερίνα, πρόεδρος συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάββας»

Πέρκα Πέτη (Θεοπίστη), Βουλεύτρια

Περλέγκας Γιάννος, Ηθοποιός

Πλεξουσάκη Έφη, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πολίτη Νώρια, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 40ου δημοτικού σχολείου Αθηνών

Πολύδωρος Κώστας, γραμματέας σωματείου εργαζόμενων στην ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΕ

Πολυχρονιάδης Δημήτρης, Δάσκαλος,Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλ. Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου - Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου αιρετός& ανακλητός εκλεγμένος με την Συμμαχίαγια την Ανατροπή στο Μαρούσι.

Πουλουτίδου Αναστασία, ΔΣ ΣΕΠΕ Ο ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ

Ρέλλας Αντώνης, σκηνοθέτης – ανάπηρος ακτιβιστής

Ρέππα Ντίνα πρόεδρος, Συλλόγου Εκπ/ων ΠΕ "Ο Αριστοτέλης"

Ευτυχία Ροδοπούλου, εικαστικός

Ρούσσου Έλλη, Βουλεύτρια

Ρούτσι Πάνος, πατέρας του Ντένις

Ρυμενίδης Γιώργος, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σιατίτσα Δήμητρα , αρχιτέκτων-πολεοδόμος

Σιώτας Φώτης, Μουσικός

Σουρτζής Φώτης, εκπαιδευτικός, αντιπρόεδρος Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας

Σπαθής Μάκης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Στάνκογλου Γιάννης, Ηθοποιός σκηνοθέτης

Σταυρακάκης Χρήστος, αντιπρόεδρος ΣΜΤ

Σταυρίδης Σταύρος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Στεφανή Εύα, Σκηνοθέτρια

Στουραΐτη Αναστασία, καθηγήτρια Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Στρούμος Σάββας, Σκηνοθέτης-Ηθοποιός

Σωτηροπούλου Μαρία, αναπλ. μέλος ΔΣ ΣΕΡΕΤΕ πρώην γραμματέας ΣΕΡΕΤΕ

Τάτση Κάτια, Δικηγόρος

Τερζής Κωνσταντίνος, εκλεγμένος στο ΔΣ του ΣΕΤΗΠ

Τζανετή Ευη, αρχιτέκτων

Τουλιάτος Χρίστος, πρ. δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου

Τουρνάς Νίκος, ΔΣ Ομοσπονδίας Υπ. Οικονομικών (ΟΣΥΟ)

Τράκας Νίκος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Τρίγγου Έλλη, Ηθοποιός

Τσακαλώτος Ευκλείδης, βουλευτής

Τσάκας Χρήστος, Επίκουρος καθηγητής οικονομικής ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τσελεπίδης Σάββας, μέλος ΔΣ ΣΑΘ και μέλος πανελλήνιας αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

Τσιλίκα Πηνελόπη, Ηθοποιός

Τσιοτσιόπουλος Αντώνης, Ηθοποιός-Σκηνοθέτης-ΘεατρικόςΣυγγραφέας

Φίλης Νίκος, Δημοσιογράφος, πρώην Υπουργός

Φίντζος - Βαβλής Αναστάσης, γραμματέας ΣΕΡΕΤΕ

Φριτζήλα Μάρθα, Τραγουδίστρια

Φριτζήλα Νικολέτα, Μεταφράστρια

Φωτίου Δημήτρης, εκλεγμένος στο ΔΣ του ΣΕΤΗΠ

Χάινταρ Νεκτάριος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου ΔΑΦΝΙ

Χαρχαρίδου Μαρία, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς

Χατζάρας Νίκος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Χατζημιχάλης Κωστής, Ομ. Καθηγητής Γεωπονικου Παν/μιου

Χριστινάκη Όλγα, δημοτική σύμβουλος Δάφνης Υμηττού, επικεφαλής δημοτικής παράταξης "Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης Υμηττού"

Χρίστος Αργύρης, ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία, νομικός, πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής

Χριστόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής Παντείου

Χριστόπουλος Γιώργος, πρόεδρος ΟΙΕΛΕ

Χρυσόγελος Νίκος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αθηναίων, πρώην Ευρωβουλευτής Πράσινων

Boneva Boyka, πρόεδρος Νέου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 36ου δημοτικού σχολείου Αθηνών