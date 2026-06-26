Νέο πλαίσιο για τα μη επιτρεπόμενα προϊόντα κάνναβης, εκτός νόμου τα επεξεργασμένα εισπνεόμενα προϊόντα

Στη θέσπιση ενός νέου και αυστηρότερου πλαισίου για τα μη επιτρεπόμενα προϊόντα κάνναβης προχωρά ει ή κυβέρνηση με σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Στόχος, όπως αναφέρεται στις νέες διατάξεις, τη ρύθμιση των μη επιτρεπόμενων προϊόντων κάνναβης, την επικαιροποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και την ενίσχυση των ελέγχων και των κυρώσεων για την παράνομη παραγωγή, εμπορία και διακίνησή τους. Παράλληλα, βασικός σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας από την παραγωγή, διάθεση, αγορά, πώληση και διακίνηση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η απαγόρευση

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της παραγωγής, εμπορίας, αγοράς, πώλησης και γενικότερα κάθε μορφής διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων που μέχρι σήμερα κυκλοφορούσαν στην αγορά ως φυτικά προϊόντα ή προϊόντα κάνναβης. Η απαγόρευση, με μοναδική εξαίρεση τα νόμιμα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που παράγονται και διατίθενται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αφορά κάθε προϊόν που προορίζεται για άτμιση, εισπνοή, καύση, κάπνισμα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση μέσω της αναπνευστικής οδού και αποτελείται από αποξηραμένα ή μη φυτά, είτε ακέραια είτε τεμαχισμένα, μείγματα φυτών, μείγματα βοτάνων ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

Καθοριστικό στοιχείο της απαγόρευσης αποτελεί η ανίχνευση ουσιών ή μεταβολιτών φυσικής ή μη φυσικής προέλευσης με κανναβομιμητική ή ψυχοτρόπο δράση, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν μετά από οποιαδήποτε διαδικασία προσθήκης ή επεξεργασίας. Ο νόμος αναφέρει ενδεικτικά ότι η ενσωμάτωση μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί μέσω ψεκασμού, εκνεφώματος, ανάμειξης, πρόσμιξης με άλλες ουσίες ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου επεξεργασίας.

Μάλιστα, διευκρινίζεται ρητά ότι η απαγόρευση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη χρήση για την οποία προορίζονται ή διαφημίζονται τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία εάν ένα προϊόν παρουσιάζεται ως συλλεκτικό, αρωματικό, διακοσμητικό ή με οποιαδήποτε άλλη εμπορική ονομασία, εφόσον πληροί τα χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.

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Παράλληλα, τα προϊόντα που εμπίπτουν στη νέα απαγόρευση παύουν να θεωρούνται «Προϊόντα Κάνναβης» κατά την έννοια της νομοθεσίας, ενώ για όσους παράγουν, διακινούν, διαθέτουν, αγοράζουν ή πωλούν τα συγκεκριμένα προϊόντα εφαρμόζονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Τα επιτρεπόμενα προϊόντα κάνναβης

Η νομοθετική παρέμβαση επανακαθορίζει ταυτόχρονα και τον ορισμό των επιτρεπόμενων προϊόντων κάνναβης. Ως νόμιμα προϊόντα θεωρούνται πλέον αποκλειστικά εκείνα που μπορούν να διατεθούν λιανικά στο καταναλωτικό κοινό, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του νόμου, προέρχονται από καλλιέργεια ποικιλιών Cannabis sativa L. με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) έως 0,3% και μπορούν να περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD) μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Από τον συγκεκριμένο ορισμό εξακολουθούν να εξαιρούνται τα τρόφιμα, όπως αυτά ορίζονται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 178/2002.

Σημαντική είναι και η αλλαγή που αφορά τις μεταποιητικές μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης. Πέραν της παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, οι μονάδες που λειτουργούν νόμιμα αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν, να κατέχουν, να αποθηκεύουν, να διακινούν, να μεταφέρουν και να πωλούν και τα επιτρεπόμενα προϊόντα κάνναβης, όπως αυτά ορίζονται από τη νέα νομοθεσία.

Αυστηρότερες οι άδειες

Αλλαγές επέρχονται και στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας προϊόντων κάνναβης. Ως σημεία λιανικής διάθεσης εξακολουθούν να λειτουργούν οι ειδικά αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο, καθώς και τα αδειοδοτημένα φαρμακεία. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αδειοδότησης γίνονται αυστηρότερες. Πέρα από τα ήδη απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να προσκομίζουν βεβαίωση ότι τα προϊόντα που πρόκειται να διαθέσουν δεν εμπίπτουν σε απαγορευτική διάταξη της νομοθεσίας, ιδίως της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Διατηρείται επίσης η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν χημικώς ανάλογα μόρια της Δ9-THC και της CBD με ψυχοτρόπο δράση.

Ενισχύονται παράλληλα οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών αρχών. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους δεν θα εξετάζεται μόνο η περιεκτικότητα των προϊόντων σε THC ή η ύπαρξη ψυχοδραστικών αναλόγων της Δ9-THC και της CBD, αλλά θα πραγματοποιείται και ειδικός έλεγχος για τον εντοπισμό προϊόντων που παράγονται, διατίθενται ή διακινούνται κατά παράβαση των νέων απαγορεύσεων.

Τέλος, αυστηροποιείται και το καθεστώς των κυρώσεων. Προβλέπεται ότι, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν στις επιχειρήσεις, η διάθεση, διακίνηση, προμήθεια, πώληση ή αγορά προϊόντων κάνναβης κατά παράβαση της νομοθεσίας τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπει η νομοθεσία περί ναρκωτικών.





