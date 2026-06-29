Ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη «χτύπησε» και τη Γερμανία, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41 βαθμούς.

Αντιμέτωπη με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα για φέτος βρίσκεται η Γερμανία, με τον υδράργυρο να «φλερτάρει» επί μέρες με τους 40°C, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η κατάσταση αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποπνικτική, καθώς η πολυπόθητη νυχτερινή δροσιά δεν ήρθε ποτέ. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα στα χρονικά της χώρας, με το θερμόμετρο στο Κούμπσουτς της Σαξονίας να μην πέφτει κάτω από τους 29,4°C, ενώ η απόλυτη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας σημειώθηκε στη Σαξονία-Άνχαλτ αγγίζοντας τους 41,5°C.

Μπροστά σε αυτή την ακραία ζέστη, οι πολίτες αναζήτησαν απεγνωσμένα κάθε πιθανή ανάσα δροσιάς, με τις αρχές να επιστρατεύουν όλα τα διαθέσιμα μέσα.

{https://x.com/anadoluagency/status/2071240084653810085}

Δροσιά από... τις αύρες της αστυνομίας

Στο Βερολίνο, η αστυνομία αποφάσισε να αλλάξει ρόλο στα οχήματα ρίψης νερού που συνήθως επιστρατεύονται σε διαδηλώσεις. Δύο τέτοια οχήματα βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, ρυθμισμένα αυτή τη φορά για μια εξαιρετικά ήπια και αναζωογονητική ρίψη νερού. Οι «αύρες δροσιάς» βρέθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η Πύλη του Βραδεμβούργου, η Πότσνταμερ Πλάτζ και το Κοινοβούλιο.

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Πότε αναμένεται εκτόνωση του φαινομένου

Μετά την κορύφωση του καύσωνα, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τοπικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, φέρνοντας όμως μαζί τους την πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να σταθεροποιούνται σε σαφώς πιο υποφερτά επίπεδα, μεταξύ 27°C και 31°C μέσα στις επόμενες ημέρες.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2071247096544690680}

Σε κατάσταση συναγερμού τα Βαλκάνια

Καθώς το κύμα καύσωνα, που κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών, σάρωσε την Ευρώπη, οι χώρες των Βαλκανίων βρίσκονται σήμερα, Δευτέρα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς αναμένονται αποπνικτικές θερμοκρασίες, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία, την ώρα που οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή πολλαπλασιάζονται, σύμφωνα με το AFP.

Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες άρχισαν να υποχωρούν σε τμήματα της δυτικής Ευρώπης, στην ανατολική πλευρά της ηπείρου αναμένεται νέα άνοδος του υδράργυρου.

Στην Κροατία, όπως και στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, οι αρχές προειδοποίησαν για επικίνδυνες συνθήκες. Η χώρα εξέδωσε κόκκινο συναγερμό –το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης– για τις παράκτιες περιοχές της Ριέκα και του Σπλιτ, ενώ ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς, ανακοίνωσε ότι η είσοδος στις δημοτικές πισίνες της πόλης θα είναι δωρεάν.

Στη Βοσνία και την Αλβανία οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.