Εκατοντάδες ηλικιωμένοι στη Γαλλία πεθαίνουν μόνοι στο σπίτι τους...

Τις τελευταίες ημέρες, κάθε λίγα λεπτά χτυπάει το τηλέφωνο ενός ιδιοκτήτη νεκροτομείου και η ερώτηση είναι πάντα η ίδια: «Έχετε χώρο για ακόμη έναν;». Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει έλλειψη χώρου φύλαξης σορών στο Παρίσι, με τις πενθούντες οικογένειες να βρίσκονται σε απόγνωση. Με τα 32 σημεία του ψυκτικού θαλάμου του γεμάτα, ο Zouhaeir Hertelli απαντά ευγενικά «Non», ξανά και ξανά.

«Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση», τονίζει. «Δέχομαι εκατοντάδες τηλεφωνήματα».

Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μετακινούνται ανατολικότερα στην Ευρώπη, η Γαλλία άρχισε να αποτιμά το θανατηφόρο πέρασμα του καύσωνα.

Η καταγραφή των θανάτων από τη ζέστη μπορεί να πάρει χρόνο

Η διαδικασία καταγραφής των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες. Ωστόσο, είναι ήδη σαφές ότι το πλήγμα από τις ακραίες και παρατεταμένες θερμοκρασίες ήταν σοβαρό στη Γαλλία, ιδιαίτερα μεταξύ ηλικιωμένων που πέθαναν στο σπίτι τους.

«Αντιμετωπίζουμε τεράστια αύξηση θανάτων λόγω του καύσωνα και είμαστε πραγματικά γεμάτοι», αναφέρει ο Hertelli.

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Στην πρώτη προκαταρκτική εκτίμησή της, η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά την κορύφωση του καύσωνα την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία, όταν η χώρα «ψήθηκε» με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπέρασαν τους 40°C, καταγράφοντας παράλληλα ρεκόρ νυχτερινών θερμοκρασιών.

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Η Public Health France ανέφερε ότι υπήρξαν περισσότεροι από 1.200 θάνατοι την Τετάρτη - η πιο ζεστή ημέρα ιστορικά στη χώρα, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Την Πέμπτη οι θάνατοι αυξήθηκαν στους 1.400 την Πέμπτη, όσοι και μία ημέρα μετά, την Παρασκευή. Για σύγκριση, ο ημερήσιος αριθμός θανάτων πριν από τον καύσωνα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, ήταν περίπου 900 έως 1.000, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι η εκτίμηση για τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θανάτους μόνο σε αυτές τις τρεις ημέρες αναμένεται να αυξηθεί, καθώς καταφθάνουν περισσότερα πιστοποιητικά θανάτου για ανθρώπους που πέθαναν στο σπίτι ή σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, όπου πολλές καταγραφές δεν γίνονται ακόμη ηλεκτρονικά.

«Κατά συνέπεια, η θνησιμότητα θα είναι υψηλότερη από αυτά τα πρώτα στοιχεία», ανέφερε η υπηρεσία.

Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν άτομα άνω των 65 ετών

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το 85% των καταγεγραμμένων θανάτων αφορούσε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ υπήρξε απότομη αύξηση των θανάτων στο σπίτι - περίπου 40% - ιδιαίτερα στην περιοχή του Παρισιού.

Ο Hertelli ανέφερε ότι τα νεκροτομεία του Παρισιού γέμισαν πολύ γρήγορα. Η δημοτική αρχή τόνισε ότι εγκαταστάθηκαν δύο προσωρινοί χώροι αποθήκευσης με 20 θέσεις ο καθένας, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης παρείχαν άλλες 50 θέσεις.

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Παρόλα αυτά, ο Hertelli είπε ότι τα γραφεία τελετών αναγκάζονται να πηγαίνουν τις σορούς μέχρι και στο Chartres, περίπου 80 χιλιόμετρα από το Παρίσι, και σε άλλες περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα.

Για να δημιουργηθεί επιπλέον χώρος, έχει ζητήσει άδεια να τοποθετηθούν προσωρινά ψυκτικά κοντέινερ έξω από το νεκροτομείο του, κοντά στο αεροδρόμιο Ορλί, αίτημα που ακόμη δεν έχει εγκριθεί.

«Οι οικογένειες υποφέρουν», είπε. «Δεν έχουμε καμία λύση να τους προσφέρουμε, γιατί τα γραφεία τελετών είναι γεμάτα. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα».

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες

Το ιστορικό κύμα καύσωνα του 2003 - που ξεπεράστηκε αυτή τη φορά - είχε προκαλέσει 15.000 θανάτους. Πάνω από 5.700 θάνατοι είχαν επίσης αποδοθεί σε καύσωνα κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά θερμού καλοκαιριού πέρυσι.

Η Véronique Bertrand, διευθύντρια γραφείου τελετών στο Παρίσι, δήλωσε ότι φοβάται πως τα διδάγματα του παρελθόντος έχουν ξεχαστεί.

«Οι περισσότεροι από τους θανάτους που αντιμετωπίζουμε είναι άνθρωποι που ζούσαν μόνοι, απομονωμένοι», τόνισε.

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξυπνήσουν, να επιστρέψει η αλληλεγγύη, αυτό που συνέβη το 2003 οδήγησε σε μια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση, με τους ανθρώπους να προσέχουν τους γείτονές τους και όσους ζουν μόνοι, να ελέγχουν αν πίνουν νερό και αν είναι καλά».

«Με τα χρόνια, ίσως το έχουμε ξεχάσει και ίσως αυτό που έρχεται να είναι ακόμη χειρότερο», συμπλήρωσε...

Με πληροφορίες από Washington Post