Πάνω από 35 βαθμοί Κελσίου για τουλάχιστον 193 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το ακραίο κύμα καύσωνα επιμένει στις χώρες της Ευρώπης.

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP, μία αύξηση σε σχέση με την Παρασκευή καθώς ο καύσωνας μετακινείται προς τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Τα Βαλκάνια πλήττονται με τη σειρά τους από τον καύσωνα από σήμερα, Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό.

Καθώς από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φθάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά μετεωρολογικά ινστιτούτα, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Χίλιοι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία

Από τις 24 Ιουνίου, χίλιοι θάνατοι πέραν του κανονικού έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, που προέβλεψε ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Santé publique France, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία αφορά πλέον μόνο το απώτατο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου και εκεί αναμένεται να αρθεί το βράδυ.

Επίσης, λόγω του καύσωνα, δεν πραγματοποιήθηκε η Πορεία Υπερηφάνειας στο Παρίσι (Paris Pride στα αγγλικά, Marche des fiertés LGBT+ στα γαλλικά). Η ακύρωση του μουσικού φεστιβάλ Solidays, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα, θα στερήσει από τη διοργανώτρια Association Solidarité Sida 31 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατά του AIDS.

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Ιστορικά ρεκόρ στη Δανία, τη Γερμανία και την Τσεχία - Πνιγμοί στη Σλοβακία

Τα ιστορικά ρεκόρ ήρθαν το ένα μετά το άλλο χθες Σάββατο: η Δανία δεν είχε βιώσει ποτέ τόσο υψηλές θερμοκρασίας από τότε που άρχισαν να κρατούνται μετεωρολογικά στοιχεία το 1874, με τη θερμοκρασία να φθάνει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Τσεχία, η θερμοκρασία κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της φθάνοντας τους 40,6 βαθμούς Κελσίου.

Η Γερμανία κατέγραψε επίσης το Σάββατο νέο ρεκόρ με τη θερμοκρασία να φθάνει στους 41,5 βαθμούς.

Επίσης, η περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου χαλάρωσε τον ενδυματολογικό κώδικά της για τη διάσημη συναυλία της για το τέλος της σεζόν το βράδυ του Σαββάτου: στους άνδρες μουσικούς επιτράπηκε να βγάλουν τα σακάκια και να σηκώσουν τα μανίκια τους.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας, σύμφωνα με τη σλοβακική αστυνομία.

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Καταιγίδες στο Βέλγιο μετά τον καύσωνα

Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του στο Λα Χούλπε, μια κοινότητα κοντά στις Βρυξέλλες.

Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν… Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να βοηθήσουν σε σχεδόν 100 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βελγική πρωτεύουσα, «ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βάλτερ Ντέριουβ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, ολόκληρη η χώρα επλήγη από αυτές τις καταιγίδες, που συνοδεύονταν από κεραυνούς και χαλαζόπτωση.

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Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Βελγίου, ριπές ανέμου ταχύτητας 108 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την εκκένωση χθες το βράδυ του Φεστιβάλ Couleur Café, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν οι Anderson .Paak και Danny Ocean. Μια συναυλία της Κέιτι Πέρι επίσης ακυρώθηκε σε ένα φεστιβάλ στη Φλάνδρα.

Προειδοποίηση για καταιγίδες στη Γερμανία μετά τον καύσωνα

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο. Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σαξονία. Μετά τη ζέστη ωστόσο έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες.

Ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε χθες το απόγευμα στη λίμνη Ζόντενματσε της Βρέμης, όταν μπήκε στο νερό σε απαγορευμένο σημείο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Φίλοι του προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τον σώσουν, αλλά κινδύνεψαν και εκείνοι. Στο Ρέντενταλ της Βαυαρίας ένα βρέφος οκτώ μηνών σώθηκε οριακά από θερμοπληξία. Το βρέφος καθόταν στο ειδικό κάθισμα και έπαιζε με το κλειδί που του είχε δώσει πατέρας του ως παιχνίδι, όταν ενεργοποίησε το κεντρικό κλείδωμα. Καθώς δεν υπήρχε εφεδρικό κλειδί, πυροσβέστες εκλήθησαν να σπάσουν το παράθυρο και να απελευθερώσουν το βρέφος. Τις τελευταίες ημέρες οι αρχές και τα ΜΜΕ απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο να μείνουν στο αυτοκίνητο παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και ζώα, τονίζοντας ότι στον χώρο του κλειστού οχήματος η εξωτερική θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο θερμοπληξίας.

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Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) και σήμερα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν κοντά στους 40 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 24ωρο. Από αύριο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, ενώ η DWD προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους, κυρίως στα βορειοδυτικά και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ακραία κατάσταση. Κάτι σαν μια σιωπηλή φυσική καταστροφή. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τελικά πόσοι άνθρωποι θα είναι θύματα του καύσωνα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ στην εφημερίδα BILD.