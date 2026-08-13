Στόχος του προϊόντος είναι η άμεση αντιμετώπιση της θερμικής εξάντλησης και η πρόληψη της θερμοπληξίας.

Ιαπωνική εταιρεία προσφέρει έναν πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισης του καύσωνα: δημιούργησε «ψυγείο για ανθρώπους», στο οποίο μπορεί να μπει κάποιος και να δροσιστεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Το Do Hiemon Box, που κατασκευάζει η Trusco Nakayama, είναι ένας μεγάλος ανοξείδωτος θάλαμος με γυάλινη πόρτα και κάθισμα. Μόλις κάποιος μπει και κλείσει την πόρτα, ο θάλαμος διατηρεί θερμοκρασία περίπου 15°C, ενώ εκτοξεύει ρεύματα αέρα θερμοκρασίας 5°C, προσφέροντας άμεση ανακούφιση από την ακραία ζέστη.

Η συσκευή προορίζεται κυρίως για εργοτάξια, χαλυβουργίες, γήπεδα γκολφ, πανεπιστήμια και άλλους χώρους όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε κλιματισμό. Κοστίζει περίπου 1,5 εκατ. γιεν (9.500 δολάρια) και η εταιρεία από τις αρχές του έτους έχει ήδη πουλήσει περίπου 200 μονάδες.

Στόχος του προϊόντος είναι η άμεση αντιμετώπιση της θερμικής εξάντλησης και η πρόληψη της θερμοπληξίας.

Η ζήτηση αυξάνεται καθώς τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται θερμότερα και πιο υγρά, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν συχνά τους 35°C. Οι ιαπωνικές αρχές έχουν μάλιστα εισαγάγει νέους όρους για τις ημέρες ακραίας ζέστης, ενώ η δημόσια τηλεόραση προειδοποιεί συστηματικά για τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

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Η Trusco έχει δεχθεί ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ψυγείο από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ και εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερες πωλήσεις σε εμπορικά κέντρα, καλοκαιρινά φεστιβάλ και χώρους με πολύ κόσμο.

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί για την προστασία των εργαζομένων από τη ζέστη ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις των προϊόντων της για την αντιμετώπιση της ζέστης στους χώρους εργασίας, τα τελευταία χρόνια σχεδόν διπλασιάζονται κάθε έτος.

{https://www.youtube.com/watch?v=3Nf9cN4wCBw&t=22s}

Με πληροφορίες από japantimes