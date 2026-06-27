Ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, προκαλώντας ακραία φαινόμενα από τις Άλπεις έως τη Βόρεια Ευρώπη.

Ένα εκτεταμένο κύμα καύσωνα που ήδη πλήττει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να επεκταθεί προς τα Βαλκάνια και στη συνέχεια να καλύψει μεγάλο μέρος της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Οργανισμός κάνει λόγο για θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν κατά 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο της εποχής, σε ένα κύμα ζέστης που αναμένεται να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Το φαινόμενο εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων:

Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, νότιο Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Σε πολλές περιοχές, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπερνούν τους 35°C για διαδοχικές ημέρες, ενώ προβλέπονται και «τροπικές νύχτες», με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 20°C.

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Ήδη από σήμερα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κροατική ακτή της Αδριατικής, με κόκκινο συναγερμό μέσω του συστήματος MeteoAlarm.

Στα Δυτικά Βαλκάνια, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 39°C από αύριο Κυριακή, σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο, σύμφωνα με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τη Δευτέρα, με πιθανότητα παράταση.

Παρά τις επανειλημμένες επιστημονικές προειδοποιήσεις εδώ και δεκαετίες, η Ευρώπη εξακολουθεί να δοκιμάζεται σκληρά από τα ολοένα πιο έντονα κύματα καύσωνα, τα οποία πλέον δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα αλλά επαναλαμβανόμενη κανονικότητα. Το πιο πρόσφατο κύμα ζέστης που σαρώνει την ήπειρο έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας: γιατί η προσαρμογή παραμένει ανεπαρκής;

Η μνήμη του 2003 και το «σημείο καμπής» για την Ευρώπη

Το καλοκαίρι του 2003 θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την Ευρώπη. Ένας παρατεταμένος και ακραίος καύσωνας είχε οδηγήσει σε περίπου 70.000 θανάτους σε ολόκληρη την ήπειρο, αποκαλύπτοντας με δραματικό τρόπο την απουσία μηχανισμών προστασίας απέναντι στη θερμική καταπόνηση.

Για πολλούς επιστήμονες, εκείνη η περίοδος αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή αφύπνιση. Οι κυβερνήσεις άρχισαν να αναπτύσσουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και σχέδια δράσης για καύσωνες, τα οποία περιλάμβαναν μέτρα όπως πρόωρο κλείσιμο σχολείων, περιορισμό μετακινήσεων, ακύρωση μη επείγουσων ιατρικών ραντεβού και ενισχυμένη παρακολούθηση ευάλωτων πληθυσμών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί, το κεντρικό πρόβλημα παραμένει: η κλιματική πραγματικότητα έχει αλλάξει πολύ πιο γρήγορα από τα συστήματα προσαρμογής.

Ακραίες θερμοκρασίες με διάρκεια

Στο τρέχον κύμα καύσωνα, σκηνές που θυμίζουν το παρελθόν επαναλαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη, που παρά τις προειδοποιήσεις παραμένει απροετοίμαστη. Σχολεία αναγκάζονται να λειτουργήσουν υπό συνθήκες επικίνδυνης ζέστης ή να κλείσουν πρόωρα, νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πίεση λόγω θερμικής καταπόνησης, ενώ κρίσιμες υπηρεσίες δοκιμάζονται από τη ζήτηση και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με επιστήμονες της δημόσιας υγείας, πρόκειται για ένα φαινόμενο που πλέον δεν είναι σπάνιο. Αντιθέτως, οι ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται συχνότερα, διαρκούν περισσότερο και επηρεάζουν μεγαλύτερες περιοχές της ηπείρου.

Ο περιβαλλοντικός επιδημιολόγος Pierre Masselot, που μελετά τις επιπτώσεις της θερμότητας στη θνησιμότητα στην Ευρώπη, έχει παρομοιάσει τις σημερινές συνθήκες με εκείνες του 2003, σημειώνοντας ότι «αυτό που κάποτε θεωρούνταν εξαιρετικό έχει γίνει πλέον επαναλαμβανόμενο».

Μετά το 2003, η Ευρώπη σημείωσε σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των καυσώνων. Τα συστήματα προειδοποίησης συνδέθηκαν με μηχανισμούς άμεσης αντίδρασης, ενώ οι υπηρεσίες υγείας απέκτησαν πρωτόκολλα για την προστασία ευάλωτων ομάδων.

Έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα μέτρα έχουν σώσει ζωές. Εκτιμάται ότι, αν ένα φαινόμενο αντίστοιχο με το 2003 συνέβαινε σήμερα, οι θάνατοι θα μπορούσαν να είναι έως και 75% χαμηλότεροι.

Παρά την πρόοδο αυτή, οι ειδικοί τονίζουν ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορίζεται από την ίδια την κλιμάκωση του φαινομένου. Οι καύσωνες δεν είναι μόνο πιο συχνοί, αλλά και πιο έντονοι, με υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.

Οι ελβετικοί παγετώνες λιώνουν με ανησυχητικό ρυθμό

Στην Ελβετία, οι επιστήμονες προειδοποιούν για επιταχυνόμενη απώλεια πάγου στους παγετώνες, με το χιόνι και τον πάγο που συσσωρεύτηκαν τον χειμώνα να αναμένεται να έχουν λιώσει πλήρως μέχρι τη Δευτέρα.

Το φαινόμενο αυτό σηματοδοτεί τη λεγόμενη «ημέρα απώλειας παγετώνα», δηλαδή το σημείο στο οποίο ένας παγετώνας έχει χάσει όλο το χειμερινό του απόθεμα και αρχίζει να χάνει παλαιότερο πάγο.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, πρόκειται για τη δεύτερη πιο πρόωρη καταγραφή από το 2000, μετά το 2022 (26 Ιουνίου). Ο επικεφαλής της ελβετικής παρακολούθησης παγετώνων, Ματίας Χους, τόνισε ότι παρατηρούνται «τεράστιοι ρυθμοί τήξης σε όλες τις Άλπεις», με την κατάσταση να έχει φτάσει «τρεις μήνες νωρίτερα σε σχέση με μια φυσιολογική χρονιά».

Φόβοι για ξηρασία στην Ιταλία

Στη βόρεια Ιταλία, ο ποταμός Πάδος —ο μεγαλύτερος της χώρας— παρουσιάζει δραματική μείωση της ροής του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες.

Η στάθμη του έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά για την εποχή, με τη ροή να μειώνεται από περίπου 1.500 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο σε κάτω από 300 μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε ορισμένα σημεία, το θαλασσινό νερό εισχωρεί στην κοίτη του ποταμού, απειλώντας καλλιέργειες που τροφοδοτούν ακόμη και την παραγωγή γάλακτος για την παρμεζάνα. Οι αγρότες κάνουν λόγο για επικίνδυνη κατάσταση, με εκτιμήσεις ότι τα αποθέματα νερού μπορεί να μην επαρκέσουν για περισσότερες από λίγες εβδομάδες αν συνεχιστεί η ίδια τάση.

Δρόμοι «λιώνουν» στη Γερμανία

Στη Γερμανία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές. Σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 11 αυτοκινητόδρομοι έχουν υποστεί ζημιές, καθώς το σκυρόδεμα διαστέλλεται και ρηγματώνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, η σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn προειδοποίησε για εκτεταμένες διαταραχές στο δίκτυο, ενώ αρκετά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή περιορίστηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες προχώρησαν ακόμη και σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας γραμμών.

Στο Βερολίνο, η αστυνομία επιστράτευσε κανόνια νερού για να δροσίζει πολίτες και τουρίστες σε κεντρικά σημεία της πόλης, έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει χιλιάδες λίτρα νερού για αυτόν τον σκοπό.

Η κλιματική αλλαγή ως επιταχυντής της κρίσης

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις. Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η γεωγραφική θέση της ηπείρου και η ταχεία απώλεια θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική, που ενισχύει την υπερθέρμανση.

Μελέτες ταχείας απόδοσης δείχνουν ότι ορισμένα από τα σημερινά κύματα καύσωνα θα ήταν σχεδόν αδύνατα πριν από 50 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει τη ραγδαία μεταβολή των κλιματικών συνθηκών.

Οι κοινωνίες υπό πίεση

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη δημόσια υγεία. Οι υποδομές πολλών χωρών δοκιμάζονται:

Συστήματα υγείας φτάνουν στα όρια αντοχής τους

Σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα επηρεάζονται από τη θερμική διαστολή

Ενεργειακές υποδομές πιέζονται λόγω αυξημένης ζήτησης για ψύξη

Σχολεία και χώροι εργασίας αδυνατούν να διατηρήσουν ασφαλείς συνθήκες

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιπτώσεις αυτές δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, από καθυστερήσεις στις μετακινήσεις έως διακοπές υπηρεσιών.

Το παράδοξο της προσαρμογής

Παρότι τα συστήματα πρόληψης έχουν βελτιωθεί, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόοδος της προσαρμογής δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δημιουργεί ένα «παράδοξο»: η Ευρώπη είναι ταυτόχρονα πιο έτοιμη από ποτέ, αλλά και πιο ευάλωτη λόγω της κλιματικής κλιμάκωσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη λόγω της ζέστης, με μεγάλο ποσοστό αυτών να θεωρείται αποτρέψιμο.

Η βασική ανησυχία των επιστημόνων είναι ότι η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά προάγγελο ενός νέου κλιματικού κανονισμού. Οι ακραίες θερμοκρασίες που κάποτε θεωρούνταν σπάνιες, πλέον εμφανίζονται τακτικά και επηρεάζουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των σημερινών καυσώνων, αλλά η προσαρμογή σε έναν κόσμο όπου τέτοια φαινόμενα θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.