Το μεγάλο φινάλε της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 με το τελευταίο ανατρεπτικό επεισόδιο!
Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς:
Τρίτη 30 Ιουνίου – Επεισόδιο 42
Το καλοστημένο σχέδιο του Τσατσάνη φτάνει στο τέλος του. Ο Μιχαήλος επιστρέφει τη Βιβή στο σπίτι του και συμφωνούν να ξεχάσουν μια για πάντα όσα έγιναν.
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Παράλληλα, ο Νίκος ορκίζεται στον Φώντα πως δεν θα χωριστούν ξανά ποτέ και το κομμωτήριο περνάει επίσημα στα χέρια της Αντιγόνης και της Χρυσώς.
{https://www.youtube.com/watch?v=6zWfrrv3t_U}
Μια πρόταση γάμου, μια επιστροφή από τη Σαντορίνη, μια εξομολόγηση δύο αδερφών που δε γνωρίστηκαν ποτέ και μια κατάθεση ψυχής ενός πατέρα θα δώσουν οριστικό φινάλε στην ιστορία…