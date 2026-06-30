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Sneak preview από το σημερινό, τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Το μεγάλο φινάλε της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 με το τελευταίο ανατρεπτικό επεισόδιο!

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς:

Τρίτη 30 Ιουνίου – Επεισόδιο 42

Το καλοστημένο σχέδιο του Τσατσάνη φτάνει στο τέλος του. Ο Μιχαήλος επιστρέφει τη Βιβή στο σπίτι του και συμφωνούν να ξεχάσουν μια για πάντα όσα έγιναν.

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Παράλληλα, ο Νίκος ορκίζεται στον Φώντα πως δεν θα χωριστούν ξανά ποτέ και το κομμωτήριο περνάει επίσημα στα χέρια της Αντιγόνης και της Χρυσώς.

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Μια πρόταση γάμου, μια επιστροφή από τη Σαντορίνη, μια εξομολόγηση δύο αδερφών που δε γνωρίστηκαν ποτέ και μια κατάθεση ψυχής ενός πατέρα θα δώσουν οριστικό φινάλε στην ιστορία…