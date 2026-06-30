Όσα θα δούμε απόψε στο «The 2Night Show», το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν.

Απόψε, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο τελευταίο «The 2Night Show» της σεζόν την Ελένη Φουρέιρα, την απόλυτη «Queen της ελληνικής pop», σε μία άκρως αποκαλυπτική και καθηλωτική συνέντευξη.

Η κορυφαία pop star ανοίγει την καρδιά της και εξομολογείται πως νιώθει πιο ωραία από ποτέ με τον εαυτό της και παραδέχεται πως η ψυχολογία της έχει αλλάξει ριζικά από τότε που έγινε μαμά. Μιλά για τη γνωριμία της με τον Αλμπέρτο Μποτία στο «Fantasia» και αποκαλύπτει με απίστευτο χιούμορ τι έκανε ο Παντελής Τουτουντζής για να τον προσέξει.

Αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε το φλερτ ανάμεσά τους και αποθεώνει τον σύντροφό της, τονίζοντας πως είναι ένας κούκλος, έχει φοβερή προσωπικότητα και είναι ένας καταπληκτικός μπαμπάς για τον γιο τους, Ερμή. Αναφέρεται στις σχέσεις με τα πεθερικά της στην Ισπανία, αλλά και

στη μεγάλη απόφαση του Αλμπέρτο να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, αφού «κρέμασε τα παπούτσια του» και ασχολείται πλέον με την ομάδα της Κηφισιάς.

Σε μια βαθιά εξομολόγηση, η Ελένη γυρίζει τον χρόνο πίσω και σοκάρει περιγράφοντας το bullying, τις ρατσιστικές επιθέσεις και την έλλειψη τακτ που βίωσε από τα media, όταν έγινε γνωστή η καταγωγή της. Στέλνει ένα δυνατό μήνυμα στα νέα παιδιά να μιλάνε ανοιχτά για όσα τους προβληματίζουν και δηλώνει δυνατή μετά από όσα βίωσε.

Τέλος, η εκρηκτική performer μοιράζεται τα μελλοντικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας πως του χρόνου θα παίξει στο μιούζικαλ «Sweet Charity», ενώ προσκαλεί το κοινό στη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδεία «Hybrid Tour», που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκειο Θέατρο, γιορτάζοντας την τεράστια επιτυχία του πρώτου της βινυλίου «Hybrid», που είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις στην Ελλάδα.

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Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και τον Αναστάση Ροϊλό, τον γοητευτικό πρωταγωνιστή της σειράς «Μπαμπά σ' αγαπώ». Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξομολογείται πώς είναι να υποδύεται έναν εγωκεντρικό εργένη, που ξαφνικά γίνεται πατέρας.

Aποκαλύπτει τη μαγική χημεία που έχει στα γυρίσματα με τον μικρό Ιάσονα και εξηγεί γιατί η συναναστροφή του με τα παιδιά τον έκανε να αναθεωρήσει όσα τον απασχολούσαν. Ο Αναστάσης απαντά με χιούμορ σε όσους τον κατηγορούν ότι «τσαλακώνεται» στην οθόνη, και παραδέχεται πως στην Ελλάδα κάνουμε πάντα πολλά πράγματα με λίγα χρήματα.

Μιλάει για τη γεμάτη καθημερινότητά του και το γεγονός ότι δεν κοιμάται ποτέ πριν από τις 4 το πρωί. Εκνευρίζεται όταν κάποιος δεν είναι συνεπής στην ώρα του;

Ποια είναι τα κρυφά γούρια, που δεν αποκαλύπτει ποτέ σε κανέναν; Θα άφηνε ποτέ τη δουλειά του, αν κέρδιζε μια περιουσία; Είναι τόσο ήρεμος όσο φαίνεται;

Στη συνέχεια, περιγράφει το άγνωστο τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του και τον λόγο που προσπάθησε να το κρύψει. Τέλος, μοιράζεται τη μεγάλη του ανυπομονησία για τις 3 και 4 Ιουλίου, όπου θα «κατηφορίσει» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να ενσαρκώσει τον Ξέρξη στους «Πέρσες» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Απόψε στις 24:00 στον ΑΝΤ1.