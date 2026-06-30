Έκλεισε η σεζόν για την εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4». Το «ευχαριστώ» των δύο παρουσιαστών.

Πέντε χρόνια πέρασαν από την πρώτη πρεμιέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με το τηλεοπτικό δίδυμο της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, το επεισόδιο ήταν αφιερωμένο σε μία περίληψη όσων έγιναν τη σεζόν 2025 – 2026, με στιγμιότυπα, συνεντεύξεις και εικόνες καλεσμένων που πέρασαν από τον καναπέ του «Στούντιο 4».

Οι συνεργάτες των δύο παρουσιαστών μίλησαν με συγκίνηση για τη χρονιά που μόλις έκλεισε, αναφερόμενοι παράλληλα σε ορισμένα αστεία αλλά και δύσκολα γεγονότα.

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Παράλληλα, η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε με ένα βίντεο – αφιέρωμα και στο σχετικό απόσπασμα συμπεριλήφθηκαν εικόνες από όλες τις χρονιές του «Στούντιο 4».

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Μέσα από σχετικά αποσπάσματα προβλήθηκαν συνεντεύξεις ανθρώπων που πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, αποκαλύψεις καλλιτεχνών και σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις ατόμων που βρίσκονται στην επικαιρότητα αλλά σπάνια μιλούν.

Στο κλείσιμο της εκπομπής η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μίλησαν με ευγνωμοσύνη, χιούμορ και συγκίνηση για την συγκεκριμένη τηλεοπτική σεζόν και το project που παρουσίαζαν επί πέντε συναπτά έτη, ενώ στο τέλος υποδέχθηκαν τους συνεργάτες τους που βρέθηκαν τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Μίλησαν για το τηλεοπτικό κοινό, αναφερόμενοι στη στήριξη που δέχθηκαν και κλείνοντας ευχήθηκαν για «καλό καλοκαίρι», δίνοντας την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν.

«Εμείς θα τα ξανά πούμε», έκλεισε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

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Να σημειωθεί, ότι το κλείσιμο της φετινής σεζόν έρχεται σε μία περίοδο που οι φήμες θέλουν το δίδυμο παρουσιαστών να αλλάζει τηλεοπτική στέγη και να μεταφέρεται στον σταθμό του ΣΚΑΙ. Μία είδηση που κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα.

Στη θέση τους στη μεσημεριανή ζώνη, λέγεται ότι έρχεται ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, ωστόσο ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον σταθμό.