Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος συστήνονται στο κοινό μέσα από τον τηλεοπτικό φακό του ΣΚΑΙ.

Μία νέα σελίδα στην κοινή τους επαγγελματική ζωή γυρίζουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, καθώς η νέα τους εκπομπή θα προβάλλεται μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Το τηλεοπτικό δίδυμο, για περίπου πέντε χρόνια, είχε αναλάβει την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ωστόσο με τη νέα τηλεοπτική σεζόν μεταφέρονται, μαζί με όλη τους την ομάδα, στον σταθμό του Φαλήρου.

Στο πρώτο teaser που έχει έρθει στη δημοσιότητα, οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται μέσα σε νέο στούντιο να τοποθετούν τον «καναπέ των συνεντεύξεων», ωστόσο δεν αποκαλύπτουν τον τίτλο του νέου τους project.

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Παράλληλα, μέσα από βίντεο συστήνονται εκ νέου στο κοινό μέσα από τον τηλεοπτικό φακό του ΣΚΑΙ.

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Στα προηγούμενα στιγμιότυπα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, αποκαλύπτουν ορισμένες άγνωστες πτυχές της συνεργασίας τους, εστιάζουν στα χαρακτηριστικά τους και μιλούν με χιούμορ ο ένας για τον άλλον.

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Σήμερα ωστόσο, Τρίτη 28 Ιουλίου, δημοσιεύθηκε το τελευταίο απόσπασμα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στα social media με την υπόσχεση οι υπόλοιπες λεπτομέρειες να ακουστούν στον «αέρα» της νέας τους εκπομπής.

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Παρ’ όλα αυτά, στο σύντομο βίντεο οι δύο παρουσιαστές αποκαλύπτουν ότι τους συνδέει μία στενή φιλία για περίπου 35 χρόνια, ενώ συνεργάζονται μόνο τα πέντε από αυτά.

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