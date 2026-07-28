Voucher αξίας 50€ ή 100€ κάνοντας Trade In, 10% όφελος σε wearables ή tablet με ταυτόχρονη αγορά και 6 μήνες δωρεάν Google AI Pro.

Τα νέα αναδιπλούμενα smartphones SAMSUNG Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra και Galaxy Ζ Flip8, καθώς και τα καινούργια Galaxy Watch9 Series και Galaxy Watch Ultra2, έρχονται στις 7 Αυγούστου στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ. Οι προ-παραγγελίες έχουν ξεκινήσει στα φυσικά καταστήματα, αλλά και online στα cosmote.gr και germanos.gr.

Μόνο στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ έως και τις 06/08, με κάθε προ-παραγγελία των νέων smartphones και smartwatches με χρήση κάρτας payzy, οι καταναλωτές κερδίζουν έως και 600€ επιστροφή με 20% payzy cashback στην αξία της αγοράς τους. Εναλλακτικά, μπορούν να τα αποκτήσουν με έως 36 δόσεις χωρίς κάρτα παίρνοντας δώρο τους τόκους. Επιπλέον, επωφελούνται από δωρεάν εγγύηση 3 ετών.

Τα οφέλη όμως συνεχίζονται, καθώς με κάθε προ-παραγγελία των νέων smartphones και επιστρέφοντας την παλιά τους συσκευή με Trade In, οι καταναλωτές λαμβάνουν voucher αξίας 50€ επιπλέον της αξίας του παλιού τους smartphone, για αγορά του Galaxy Ζ Flip8 και αντίστοιχα voucher αξίας 100€ για αγορά των Galaxy Z Fold8 ή Fold8 Ultra. Επιπλέον, λαμβάνουν όφελος 10% σε wearables ή tablet με ταυτόχρονη αγορά, καθώς και 6 μήνες δωρεάν Google AI Pro.

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SAMSUNG Galaxy Z Fold8 | Z Fold8 Ultra | Z Flip8

Τα νέα foldables της SAMSUNG έρχονται με ταχύτητες 5G+, καθώς είναι πιστοποιημένα στο δίκτυο COSMOTE 5G+, το μόνο δίκτυο 5G Stand-Alone στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη περίπου στο 84%. Ακόμα, υποστηρίζουν την τεχνολογία eSIM που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

Το Galaxy Z Fold8 προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία προβολής ενώ είναι το πιο ελαφρύ αναδιπλούμενο smartphone της σειράς Fold. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 εξασφαλίζει σταθερές επιδόσεις, είτε πρόκειται για απαιτητικό gaming, είτε για multitasking με χρήση AI στην εσωτερική οθόνη 7,6” Dynamic AMOLED 2X. Διαθέτει, επίσης, εξωτερική οθόνη 5,5”, μεγάλη μπαταρία 4.800 mAh και σύστημα διπλής κάμερας 50MP που αποτυπώνει ρεαλιστικές λεπτομέρειες με πλούσια χρώματα και αντίθεση.

Το Galaxy Z Fold8 Ultra είναι σχεδιασμένο για πολύ υψηλές επιδόσεις και multitasking με χρήση AI. Διαθέτει κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5, εξαιρετικά φωτεινή και μεγάλη οθόνη 8,0” Dynamic AMOLED 2X και μεγαλύτερη μπαταρία 5.000 mAh με δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης 45W. Η κάμερα των 200MP προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ οι έξυπνες λειτουργίες AI, όπως το FanCam (αυτόματο focus και περικοπή στο επιλεγμένο άτομο) και το Photo Assist (επεξεργασία φωτογραφιών με απλά text prompts), απογειώνουν τη δημιουργικότητα.

Το Galaxy Z Flip8 ξεχωρίζει ως το λεπτότερο και ελαφρύτερο Galaxy Z Flip που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Διαθέτει αναβαθμισμένη εξωτερική οθόνη Flex Window 4,1” Super AMOLED για ομαλή διαχείριση καθημερινών εργασιών με τη βοήθεια του AI, εσωτερική οθόνη 6,9” Dynamic AMOLED 2X, επεξεργαστή Samsung Exynos 2600 και μπαταρία 4.300 mAh. Με κύρια κάμερα 50MP, ProVisual Engine για εξαιρετική ποιότητα πορτρέτων και λειτουργία FlexCam για σταθερά βίντεο.

Το Galaxy Z Fold8 διατίθεται για προ-παραγγελία από 2.079€, το Galaxy Z Fold8 Ultra από 2.279€ και το Galaxy Z Flip8 από 1.349€ ή ακόμη φθηνότερα στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX.

SAMSUNG Galaxy Watch9 Series & Galaxy Watch Ultra2

Τα νέα smartwatches της SAMSUNG συνδυάζουν την premium κατασκευή με κορυφαίες λειτουργίες ευεξίας και αθλητικών επιδόσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το Galaxy Watch Ultra2 είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό τιτάνιο, ιδανικό για extreme sports και δραστηριότητες εξωτερικού χώρου. Διαθέτει φωτεινή οθόνη, μπαταρία 800 mAh για έως 60 ώρες χρήσης και πενταπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm SW6100 για ταχύτατες επιδόσεις. Υποστηρίζει τη λειτουργία «Σηκώστε και μιλήστε» για άμεση επικοινωνία με το Gemini και το Bixby, πλοήγηση διαδρομής σε πραγματικό χρόνο, και προηγμένη ανίχνευση πτώσης με σήμα SOS. Διατίθεται στα 749€ (ή με 20,81€/μήνα σε 36 άτοκες δόσεις). Το Galaxy Watch9 αποτελεί έναν «προσωπικό σύμβουλο ευεξίας», για άνεση που διαρκεί όλη μέρα. Είναι εξοπλισμένο με μπαταρία έως 445 mAh και φωτεινότητα οθόνης έως 3.000 nits. Διαθέτει προηγμένες λειτουργίες ευεξίας με υποστήριξη AI, και η τιμή του ξεκινά από 409€ (ή από 17,04€/μήνα σε 24 άτοκες δόσεις). Με κάθε προ-παραγγελία των παραπάνω μοντέλων στο germanos.gr και στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν επιλεγμένους κωδικούς SAMSUNG Bands (λουράκια) με έκπτωση 30%.

Για να επωφεληθούν οι καταναλωτές από την 20% payzy cashback προσφορά, χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή payzy και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να χρησιμοποιήσουν είτε την virtual χρεωστική payzy Visa κάρτα τους –εκδίδεται στο payzy app και προστίθεται στο digital wallet του κινητού (google pay & apple pay)- είτε την φυσική payzy Visa κάρτα.